Водитель в Ростове протащил привязанного к машине человека по гололеду

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Напомним, что в городе обледенели дороги и тротуары, из-за чего пострадали более 500 человек. А некоторые горожане последствия непогоды решили использовать в качестве развлечения.
Так, люди уже выходили кататься на коньках по тротуарам, а также играли в хоккей. Теперь один из ростовчан сел на дорогу и зацепился веревкой за машину, которая после этого поехала.
Таким образом мужчина прокатился по гололеду.
Ранее стало известно, что более 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.