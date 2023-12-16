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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:21

Водитель в Ростове протащил привязанного к машине человека по гололеду

Водитель в Ростове протащил привязанного к машине человека по гололеду

16 декабря 2023, 06:17
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону местный житель на веревке прицепился к машине и прокатился по гололеду, сообщили очевидцы в соцсетях.

Напомним, что в городе обледенели дороги и тротуары, из-за чего пострадали более 500 человек. А некоторые горожане последствия непогоды решили использовать в качестве развлечения.

Так, люди уже выходили кататься на коньках по тротуарам, а также играли в хоккей. Теперь один из ростовчан сел на дорогу и зацепился веревкой за машину, которая после этого поехала.

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Таким образом мужчина прокатился по гололеду.

Фото: Это Ростов — ТГ

Ранее стало известно, что более 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Хоккей#Непогода#Гололед#Дороги#Ростов#Социальные сети#Тротуары#Электропередачи#Происшествия
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