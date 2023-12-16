Яйца начали поштучно продавать в Ростове-на-Дону после резкого подорожания

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Местные жители пытаются продать яйца не десятком, который стоит уже более 100 рублей, а по одной штуке. Цена в этом случае достигает 15 рублей, но продавец обещает натуральный продукт без химии.
«Куры на свободном выпасе, никакой химии. Трава, зерно, естественный природный откорм, овощи, фрукты, червячки, ракушечник. Только натуральные компоненты. Куры гуляют на свободе», — говорится в объявлении.
Добавим, что с конца ноября объявление просмотрели более 900 раз.
Кроме того, можно пробрести перепелиные яйца, которые стоят по 60 рублей за десяток. Их также можно купить поштучно.
Напомним, что яйца подорожали на 8 рублей за неделю в Ростовской области.