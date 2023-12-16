Жители Ростовской области сидят в темноте, мерзнут и часами простаивают в пробках

Главной новостью дня стали сообщения о взрывах на территории Таганрога. Днем в соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения от местных жителей, которые заявили, что якобы стали свидетелями взрывов. По словам очевидцев, они не только слышали грохот, напоминающий взрывы, но и видели следы в небе над городом. Жители предположили, что их следы в небе и грохот могут свидетельствовать о работе ПВО или переходе самолета на сверхзвук.