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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Жители Ростовской области сидят в темноте, мерзнут и часами простаивают в пробках

Жители Ростовской области сидят в темноте, мерзнут и часами простаивают в пробках

16 декабря 2023, 17:07
Фото: Midjourney
Жители Ростовской области сидят в темноте, мерзнут и часами простаивают в пробках
В Ростовской области без света и тепла остаются десятки тысяч жителей, пока автомобилисты на М-4 стоят в пробках, а жители Таганрога вздрагивают от звуков взрывов.

Неприятности на дорогах

Одной из значимых новостей дня стала напряженная дорожная обстановка на трассе М-4 «Дон» в Каменске-Шахтинском. Из-за сломавшегося грузовика и дорожных работ на переезде через Северский Донец образовалась пробка протяженностью около 17 километров.

Фото: 1MI

Хотя прошло уже более двух часов с момента возникновения затора, движение на участке между 926-м и 942-м километрами трассы М-4 все еще затруднено в обе стороны.

Автомобилистам советуют учитывать ситуацию на дорогах и неблагоприятные погодные условия при расчете времени в пути, а также быть осторожными за рулем и строго соблюдать ПДД, чтобы не создавать аварийные ситуации.

Холод и тьма

Министерство энергетики России объявило, что утром 16 декабря в Ростовской области без света оставались еще 99,1 тысячи жителей. Кроме них из-за экстремальных погодных условий без электроэнергии остались около 500 тысяч жителей ЛДНР.

Фото: Минэнерго России

В настоящий момент энергетики продолжают работу, чтобы устранить последствия непогоды и вернуть дончанам, а также жителям ЛНР и ДНР долгожданные свет и тепло.

Восстановительные работы идут уже пятые сутки, и жители Ростовской области начинают терять терпение, требуя у губернатора ввести режим ЧС для повышения эффективности работ на электросетях.

Волна дезинформации

Главной новостью дня стали сообщения о взрывах на территории Таганрога. Днем в соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения от местных жителей, которые заявили, что якобы стали свидетелями взрывов. По словам очевидцев, они не только слышали грохот, напоминающий взрывы, но и видели следы в небе над городом. Жители предположили, что их следы в небе и грохот могут свидетельствовать о работе ПВО или переходе самолета на сверхзвук.

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Однако глава администрации Таганрога Андрей Фатеев опроверг обе версии, заявив, что никаких происшествий в городе не произошло, а сообщения и фотографии инверсионных следов в небе являются фейком.

«Мы все понимаем, кому выгодно это делать. На фоне полнейших неудач врага на всех фронтах нас пытаются целенаправленно ввести в заблуждение и состояние паники», — сказано в сообщении главы администрации Таганрога.

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