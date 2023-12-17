Эксперты рассказали, как обледенение скажется на деревьях в Ростове

Дожди и морозы сковали льдом деревья в Ростовской области. Их ветки покрыты толстым слоем льда. Эксперты Ботанического сада предупреждают, что это может стать причиной серьезных проблем. Дело в том, что скованные льдом деревья не дополучают кислород. Также у них замерзают почки, а ветки ломаются и прогибаются. Из-за обледенения кроны дерево может упасть и погибнуть.