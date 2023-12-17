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Updated Сегодня, 08:09

Ледяная корка грозит серьезными проблемами деревьям в Ростове

Эксперты рассказали, как обледенение скажется на деревьях в Ростове

17 декабря 2023, 08:09
Фото: rostovgazeta.ru
Ледяная корка грозит серьезными проблемами деревьям в Ростове
Ледяная корка грозит серьезными проблемами деревьям в Ростове, рассказали специалисты Ботанического сада ЮФУ.

Дожди и морозы сковали льдом деревья в Ростовской области. Их ветки покрыты толстым слоем льда. Эксперты Ботанического сада предупреждают, что это может стать причиной серьезных проблем. Дело в том, что скованные льдом деревья не дополучают кислород. Также у них замерзают почки, а ветки ломаются и прогибаются. Из-за обледенения кроны дерево может упасть и погибнуть.

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Специалисты не советуют сбивать лед с растений вручную. Это может стать причиной обламывания веток. Также не стоит пытаться согреть деревья теплой водой или уксусом.

«Всё, что мы можем сделать при обледенении — это помочь растению дождаться оттепели. Поломанные ветки лучше сразу спилить, обработав раны от сломов, а согнутые ветви следует аккуратно расправить», — заключают эксперты Ботанического сада.

Ранее климатолог Александр Иошпа обвинил циклон «Ваня» в похолодании в Ростовской области.

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