«Если дали затрещину, не надо паники»: митрополит дал совет ростовским руководителям

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Митрополит Меркурий заявил, что лидерство порой несет в себе негативные смыслы, а сами лидеры далеки от идей христианства. Он полагает, что настоящий лидер должен уметь брать ответственность за других людей.
Также Меркурий разделил лидеров и руководителей. По его словам, не каждый руководитель или управленец может стать лидером.
При этом руководителям митрополит дал совет не принимать решений на эмоциях, так как они вредят холодному рассудку. Лидеры же, по мнению Меркурия, по природе своей эмоциональны, а потому им он рекомендовал не паниковать.
«Когда дали хорошую затрещину, не надо паники. Не паникуйте, так как корабль еще не тонет», — заключил митрополит.
Ранее митрополит рассказал, как общается с молодежью.