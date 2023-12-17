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Митрополит Меркурий

«Если дали затрещину, не надо паники»: митрополит дал совет ростовским руководителям

17 декабря 2023, 10:45
Фото: Ростовская епархия
Митрополит Меркурий

Ростовский митрополит дал совет руководителям и чиновникам, получившим затрещину

Настоящий лидер должен быть готов брать ответственность за других людей, заявил ростовский митрополит Меркурий в эфире телеканала «Дон 24».

Митрополит Меркурий заявил, что лидерство порой несет в себе негативные смыслы, а сами лидеры далеки от идей христианства. Он полагает, что настоящий лидер должен уметь брать ответственность за других людей.

Также Меркурий разделил лидеров и руководителей. По его словам, не каждый руководитель или управленец может стать лидером.

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При этом руководителям митрополит дал совет не принимать решений на эмоциях, так как они вредят холодному рассудку. Лидеры же, по мнению Меркурия, по природе своей эмоциональны, а потому им он рекомендовал не паниковать.

«Когда дали хорошую затрещину, не надо паники. Не паникуйте, так как корабль еще не тонет», — заключил митрополит.

Ранее митрополит рассказал, как общается с молодежью.

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