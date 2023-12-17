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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:23

Гололедица и сильный ветер сохраняться в Ростовской области и в начале следующей недели

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Ростовской области с 17 декабря

17 декабря 2023, 09:23
Фото: rostovgazeta.ru
Гололедица и сильный ветер сохраняться в Ростовской области и в начале следующей недели
Гололедица и сильный ветер сохраняться в Ростовской области и в начале следующей недели, сообщили в Гидрометцентре.

17 и 18 декабря в регионе сохранятся гололедно-изморозевые отложения. Ветер в регионе будет разгоняться до 18 метров в секунду. В МЧС также предупредили о риске падения наледей с крыш и деревьев и призвали местных жителей к осторожности.

Глава Гидрометцентра Назарова предупредила об усилении гололеда в Ростове
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Проявить внимательность просят и в ГИБДД региона. Из-за гололеда на дорогах велик риск аварий, а потому автомобилистам не стоит превышать скорость, совершать рискованные маневры и отправляться в путешествия на дальние расстояния.

Ранее в Ботаническом саду рассказали, как обледенение скажется на деревьях в Ростовской области.

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