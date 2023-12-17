Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Ростовской области с 17 декабря

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
17 и 18 декабря в регионе сохранятся гололедно-изморозевые отложения. Ветер в регионе будет разгоняться до 18 метров в секунду. В МЧС также предупредили о риске падения наледей с крыш и деревьев и призвали местных жителей к осторожности.
Проявить внимательность просят и в ГИБДД региона. Из-за гололеда на дорогах велик риск аварий, а потому автомобилистам не стоит превышать скорость, совершать рискованные маневры и отправляться в путешествия на дальние расстояния.
Ранее в Ботаническом саду рассказали, как обледенение скажется на деревьях в Ростовской области.