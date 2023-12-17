Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Ростовской области с 17 декабря

17 и 18 декабря в регионе сохранятся гололедно-изморозевые отложения. Ветер в регионе будет разгоняться до 18 метров в секунду. В МЧС также предупредили о риске падения наледей с крыш и деревьев и призвали местных жителей к осторожности.