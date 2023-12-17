rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Последствия непогоды в Ростове

Голубев рассказал об обеспечении энергетиков в Ростовской области

17 декабря 2023, 07:50
Фото: rostovgazeta.ru
Последствия непогоды в Ростове
Аварийные бригады будут устранять последствия непогоды до полного обеспечения жителей электроснабжением, заверяет губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В регионе все еще не могут преодолеть последствия непогоды. Из-за оборванных линий электропередач без света живут тысячи местных жителей. Некоторые вынуждены оставаться без электричества, а зачастую и тепла уже несколько дней.

В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания жителей
Узнать подробнее

Глава региона Василий Голубев рассказал, что энергетики Ростовской области обеспечены всем необходимым для работы. Восстанавливать электроснабжение они будут круглосуточно. Сейчас в работе задействована 151 бригада в составе более 500 человек.

В комментариях в социальных сетях местные жители поблагодарили энергетиков за их труд в невыносимых погодных условиях. Они предложили выплатить аварийщикам премии за круглосуточную работу по восстановлению света.

Ранее жители Ростовской области попросили губернатора ввести режим ЧС из-за перебоев с электроснабжением. Они обращают внимание, что без тепла и света уже несколько дней живут и пенсионеры, и маленькие дети.

Читайте также:
Голубев рассказал, сколько человек остается без света в Ростовской областиРостовскую область накроет 11-градусными морозами и льдомВласти Ростова объявили, где находятся городские пункты обогрева
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Погода#Авария#Непогода#Электричество#Гололед#Отключение света в Ростове#Последствия непогоды#Температура#Дождь#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Василий Голубев сообщил о последствиях утренней атаки на Ростовскую область
Сегодня, 06:10
Голубев рассказал, сколько человек остается без света в Ростовской области
Сегодня, 07:28
Вещи в стиле сериала «Слово пацана» начали продавать в Ростове
Сегодня, 07:37
Жители Ростовской области призвали губернатора Голубева ввести режим ЧС
Сегодня, 07:06
В Сеть слили видео атаки беспилотников и их уничтожения над Ростовской области
Сегодня, 06:39
В монастырь Сурб Хач в Ростове ходили пешком и благодарили Бога за победу в войне
Сегодня, 07:47