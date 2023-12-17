Голубев рассказал об обеспечении энергетиков в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В регионе все еще не могут преодолеть последствия непогоды. Из-за оборванных линий электропередач без света живут тысячи местных жителей. Некоторые вынуждены оставаться без электричества, а зачастую и тепла уже несколько дней.
Глава региона Василий Голубев рассказал, что энергетики Ростовской области обеспечены всем необходимым для работы. Восстанавливать электроснабжение они будут круглосуточно. Сейчас в работе задействована 151 бригада в составе более 500 человек.
В комментариях в социальных сетях местные жители поблагодарили энергетиков за их труд в невыносимых погодных условиях. Они предложили выплатить аварийщикам премии за круглосуточную работу по восстановлению света.
Ранее жители Ростовской области попросили губернатора ввести режим ЧС из-за перебоев с электроснабжением. Они обращают внимание, что без тепла и света уже несколько дней живут и пенсионеры, и маленькие дети.