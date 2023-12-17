Голубев рассказал, сколько человек остается без света в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Жители региона продолжают оставаться без электричества из-за непогоды. Света нет в 13 населенных пунктах, там оборваны 28 линий электропередач. По словам губернатора, электроснабжение отсутствует у шести тысяч местных жителей.
Устранением поломок на ЛЭП занимаются более 500 энергетиков. Они работают круглосуточно и будут делать это до полной стабилизации ситуации с электроснабжением.
В комментариях местные жители жалуются на упавшие и искрящие провода. Они просят губернатора ввести режим ЧС, а также обращают внимание, что в некоторых населенных пунктах люди живут без тепла и света уже почти неделю.
Ранее в Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания жителей.