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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:29

Василий Голубев

Голубев рассказал, сколько человек остается без света в Ростовской области

17 декабря 2023, 07:28
Фото: Правительство Ростовской области
Василий Голубев
Энергетики в Ростовской области продолжают устранять последствия непогоды, рассказал глава региона Василий Голубев.

Жители региона продолжают оставаться без электричества из-за непогоды. Света нет в 13 населенных пунктах, там оборваны 28 линий электропередач. По словам губернатора, электроснабжение отсутствует у шести тысяч местных жителей.

Устранением поломок на ЛЭП занимаются более 500 энергетиков. Они работают круглосуточно и будут делать это до полной стабилизации ситуации с электроснабжением.

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В комментариях местные жители жалуются на упавшие и искрящие провода. Они просят губернатора ввести режим ЧС, а также обращают внимание, что в некоторых населенных пунктах люди живут без тепла и света уже почти неделю.

Ранее в Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания жителей.

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