Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Ростовской области 17 декабря

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Губернатор сообщил, что атака была произведена в районе Морозовска и Каменска-Шахтинского. При этом российским ПВО удалось отразить атаку.
Голубев также написал в своем телеграм-канале, что большая часть БПЛА была сбита.
Что стало с остальной частью беспилотников в сообщение не говорится. Однако глава Ростовской области отмечает, что погибших в результате атаки нет.
В министерстве обороны РФ сообщили, что кроме Ростовской области атаке беспилотников подверглись Липецкая и Волгоградская области. Всего военные уничтожили 33 дрона.
Ранее в Ростовской области был задержан шпион, который вел наблюдение за российскими военнослужащими в зоне СВО. Он собирал сведения для разведки Украины.