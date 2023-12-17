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Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Ростовской области 17 декабря

Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Ростовской области 17 декабря

17 декабря 2023, 05:00
Фото: Midjourney
Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Ростовской области 17 декабря
Атака беспилотниками Ростовской области была совершена рано утром в воскресенье, 17 декабря, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
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СВО

Губернатор сообщил, что атака была произведена в районе Морозовска и Каменска-Шахтинского. При этом российским ПВО удалось отразить атаку.

Голубев также написал в своем телеграм-канале, что большая часть БПЛА была сбита.

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Что стало с остальной частью беспилотников в сообщение не говорится. Однако глава Ростовской области отмечает, что погибших в результате атаки нет.

В министерстве обороны РФ сообщили, что кроме Ростовской области атаке беспилотников подверглись Липецкая и Волгоградская области. Всего военные уничтожили 33 дрона.

Ранее в Ростовской области был задержан шпион, который вел наблюдение за российскими военнослужащими в зоне СВО. Он собирал сведения для разведки Украины.

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