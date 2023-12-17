Население Ростовской области продолжает вымирать в 2023 году

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Росстат опубликовал данные о родившихся и умерших в разных регионах России с января по октябрь 2023 года. Из статистики следует, что за этот период в Ростовской области на свет появились 27 023 ребенка. Это на 456 меньше, чем за тот же промежуток 2022 года.
Умерло же в регионе куда больше — 44 830 человек. Цифра хоть и снизилась в сравнении с прошлым годом (тогда скончался 51 101 человек), но все еще превышает рождаемость.
Таким образом, естественная убыль населения составила 17 807 человек.
Ранее социолог заявила о демографической яме в Ростовской области. Она связала это с экономической обстановкой и социальными факторами.
До этого эксперт рассказал, поможет ли семьеведение в школах Ростова поднять рождаемость.