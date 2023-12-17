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Естественная убыль населения в Ростовской области превысила 17 тысяч человек

Население Ростовской области продолжает вымирать в 2023 году

17 декабря 2023, 09:45
Фото: Midjourney
Естественная убыль населения в Ростовской области превысила 17 тысяч человек
Естественная убыль населения в Ростовской области превысила 17 тысяч человек, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные о родившихся и умерших в разных регионах России с января по октябрь 2023 года. Из статистики следует, что за этот период в Ростовской области на свет появились 27 023 ребенка. Это на 456 меньше, чем за тот же промежуток 2022 года.

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Умерло же в регионе куда больше — 44 830 человек. Цифра хоть и снизилась в сравнении с прошлым годом (тогда скончался 51 101 человек), но все еще превышает рождаемость.

Таким образом, естественная убыль населения составила 17 807 человек.

Ранее социолог заявила о демографической яме в Ростовской области. Она связала это с экономической обстановкой и социальными факторами.

До этого эксперт рассказал, поможет ли семьеведение в школах Ростова поднять рождаемость.

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