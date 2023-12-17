Население Ростовской области продолжает вымирать в 2023 году

Росстат опубликовал данные о родившихся и умерших в разных регионах России с января по октябрь 2023 года. Из статистики следует, что за этот период в Ростовской области на свет появились 27 023 ребенка. Это на 456 меньше, чем за тот же промежуток 2022 года.