«Бьют по людям»: жители высказались об атаке украинских дронов по Ростовской области

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Ранее губернатор Василий Голубев и Минобороны сообщили, что системам ПВО удалось уничтожить несколько дронов самолетного типа. В министерстве рассказали, что киевский режим хотел совершить террористическую атаку.
Известно, что во время атаки никто не погиб, разрушений также не было, а местные жители раскритиковали действия Украины.
«Беспилотники направляют даже не на военные какие-то склады, а на мирную инфраструктуру, это самый настоящий терроризм», — заявили местные жители в соцсетях.
«Атаки украинских беспилотников только подтверждают мысль о том, что необходимо жесткое нормирование применения беспилотных летательных аппаратов в военных целях на международном уровне», — считают пользователи.
«В Морозовске сейчас все спокойно. Низкий поклон нашим военным», — рассказали жители региона.
«Да когда эти дроны закончатся, они же даже не по военным бьют, по городским объектам, по гражданам, просто кошмар, за такое всех виновных ждет пожизненное», — заявили ростовчане.