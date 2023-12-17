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Published Сегодня, 05:55

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Updated Сегодня, 06:01

«Они бьют по горожанам»: ростовчане высказали о массовой атаке украинских беспилотник

«Бьют по людям»: жители высказались об атаке украинских дронов по Ростовской области

17 декабря 2023, 05:55
Фото: Mil.ru
«Они бьют по горожанам»: ростовчане высказали о массовой атаке украинских беспилотник
В Ростовской области в ночь на воскресенье, 17 декабря, отразили массовую атаку беспилотников, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Ранее губернатор Василий Голубев и Минобороны сообщили, что системам ПВО удалось уничтожить несколько дронов самолетного типа. В министерстве рассказали, что киевский режим хотел совершить террористическую атаку.

Известно, что во время атаки никто не погиб, разрушений также не было, а местные жители раскритиковали действия Украины.

«Беспилотники направляют даже не на военные какие-то склады, а на мирную инфраструктуру, это самый настоящий терроризм», — заявили местные жители в соцсетях.

Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Ростовской области 17 декабря
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«Атаки украинских беспилотников только подтверждают мысль о том, что необходимо жесткое нормирование применения беспилотных летательных аппаратов в военных целях на международном уровне», — считают пользователи.

«В Морозовске сейчас все спокойно. Низкий поклон нашим военным», — рассказали жители региона.

«Да когда эти дроны закончатся, они же даже не по военным бьют, по городским объектам, по гражданам, просто кошмар, за такое всех виновных ждет пожизненное», — заявили ростовчане.

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