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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Пенсионеров освободят от банковских комиссий при оплате ЖКХ в Ростовской области

Пенсионеров освободят от банковских комиссий при оплате ЖКХ в Ростовской области

17 декабря 2023, 15:03
Фото: Midjourney
Пенсионеров освободят от банковских комиссий при оплате ЖКХ в Ростовской области
Пенсионеры в Ростовской области и других регионах получат возможность не платить комиссию банкам во время погашения услуг ЖКХ, сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.

В новом году пенсионеров по всей России освободят от банковских комиссий при оплате ЖКХ. РИА Новости пишут, что речь об этом зашла на встрече президента с руководителями фракций Госдумы.

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Нововведение вступит в силу с 1 июля. Полный перечень нуждающихся в такой помощи подготовит правительство страны.

Напомним, тарифы ЖКХ поднимут в Ростовской области. RostovGazeta рассказала, что подорожает больше всего.

Ранее сообщалось, что власти переложат на искусственный интеллект жалобы на ЖКХ в Ростовской области.

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