Пенсионеров освободят от банковских комиссий при оплате ЖКХ в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В новом году пенсионеров по всей России освободят от банковских комиссий при оплате ЖКХ. РИА Новости пишут, что речь об этом зашла на встрече президента с руководителями фракций Госдумы.
Нововведение вступит в силу с 1 июля. Полный перечень нуждающихся в такой помощи подготовит правительство страны.
Напомним, тарифы ЖКХ поднимут в Ростовской области. RostovGazeta рассказала, что подорожает больше всего.
Ранее сообщалось, что власти переложат на искусственный интеллект жалобы на ЖКХ в Ростовской области.