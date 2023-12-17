Суд запретил ростовской компании продавать итальянский Aperol

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Компания «Мастер-трейд» не смогла выиграть суд на право ввозить и продавать в России напитки бренда Aperol. На ростовского поставщика подало иск подразделение итальянской фирмы Gruppo Campari.
Дело в том, что зарубежная компания ушла с российского рынка с начала СВО. В иске она также требовала, чтобы «Мастер-трейд» возвратила напитки, которые уже находятся на территории РФ. Однако это требование суд отклонил.
Будет ли ростовская компания обжаловать это решение, пока неизвестно.
Напомним, компания «Мастер-Трейд» на своем сайте указывает, что эксклюзивно поставляет на рынок многие зарубежные бренды алкоголя. Помимо Aperol, дистрибьютор продает в России вино Trozo, коньяк Lamazi, виски Campbell Meyer & Company и многое другое.