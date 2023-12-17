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Итальянский Aperol запретили продавать в Ростове-на-Дону

Суд запретил ростовской компании продавать итальянский Aperol

17 декабря 2023, 17:19
Фото: pxhere.com
Итальянский Aperol запретили продавать в Ростове-на-Дону
Ростовская компания «Мастер-трейд» не смогла выиграть суд на право поставки в РФ алкогольной продукции итальянского бренда Gruppo Campari, сообщается на сайте арбитражного суда.

Компания «Мастер-трейд» не смогла выиграть суд на право ввозить и продавать в России напитки бренда Aperol. На ростовского поставщика подало иск подразделение итальянской фирмы Gruppo Campari.

Aperol могут запретить продавать в Ростовской области
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Дело в том, что зарубежная компания ушла с российского рынка с начала СВО. В иске она также требовала, чтобы «Мастер-трейд» возвратила напитки, которые уже находятся на территории РФ. Однако это требование суд отклонил.

Будет ли ростовская компания обжаловать это решение, пока неизвестно.

Напомним, компания «Мастер-Трейд» на своем сайте указывает, что эксклюзивно поставляет на рынок многие зарубежные бренды алкоголя. Помимо Aperol, дистрибьютор продает в России вино Trozo, коньяк Lamazi, виски Campbell Meyer & Company и многое другое.

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