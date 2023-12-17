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Большая часть происшествий, произошедших в Ростове за эту неделю, связана с падением деревьев

Порядка тысячи происшествий произошло в Ростове из-за гололеда

17 декабря 2023, 11:40
Фото: rostovgazeta.ru
Большая часть происшествий, произошедших в Ростове за эту неделю, связана с падением деревьев
Большая часть происшествий, произошедших в Ростове за эту неделю, связана с падением деревьев и веток, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Единая дежурная диспетчерская служба на этой неделе получила 940 заявок от ростовчан. Большая их часть приходилась на жалобы об упавших деревьях и ветках. Также люди сообщали об обрывах ЛЭП.

Власти города утверждают, что решили проблему в 527 случаях обращений. 413 до сих пор находятся в работе.

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Глава администрации Логвиненко продолжает заверять, что коммунальные службы круглыми сутками пилят аварийные деревья и посыпают дороги от гололеда.

Также в городе местные жители частично остаются без света и тепла. Восстановить электроснабжение смогли лишь в нескольких СНТ.

Тем временем Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Ростовской области с 17 декабря.

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