Порядка тысячи происшествий произошло в Ростове из-за гололеда

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Единая дежурная диспетчерская служба на этой неделе получила 940 заявок от ростовчан. Большая их часть приходилась на жалобы об упавших деревьях и ветках. Также люди сообщали об обрывах ЛЭП.
Власти города утверждают, что решили проблему в 527 случаях обращений. 413 до сих пор находятся в работе.
Глава администрации Логвиненко продолжает заверять, что коммунальные службы круглыми сутками пилят аварийные деревья и посыпают дороги от гололеда.
Также в городе местные жители частично остаются без света и тепла. Восстановить электроснабжение смогли лишь в нескольких СНТ.
Тем временем Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Ростовской области с 17 декабря.