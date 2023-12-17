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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

С 17 декабря можно будет увидеть последний в этом году звездопад Урсиды

Последний в году: Жители Ростовской области станут свидетелями редкого звездопада

17 декабря 2023, 13:34
Фото: Midjourney
С 17 декабря можно будет увидеть последний в этом году звездопад Урсиды

Жители Ростовской области станут свидетелями редкого звездопада Урсиды

С 17 декабря можно будет увидеть последний в этом году звездопад Урсиды, сообщил заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Дёмин.

С 17 по 26 декабря жители региона станут свидетелями звездопада Урсиды. Его пик придется на 22 декабря. Это последний шанс в этом году наблюдать звездопад.

«Наблюдатель, находящийся вдали от городских огней, насчитает за час на небе чуть больше десятка „падающих звезд“», — заявил исследователь Дёмин Donday.

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Эксперт посоветовал наблюдать звездопад ранним утром, до того, как взойдет Солнце. Ночью увидеть явление может помешать лунный свет.

Ранее сообщалось, что Ростовская область рискует остаться без интернета из-за мощной солнечной бури в начале следующего года.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростовские ученые#Звездопад в Ростовской области
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