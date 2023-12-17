Последний в году: Жители Ростовской области станут свидетелями редкого звездопада

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
С 17 по 26 декабря жители региона станут свидетелями звездопада Урсиды. Его пик придется на 22 декабря. Это последний шанс в этом году наблюдать звездопад.
«Наблюдатель, находящийся вдали от городских огней, насчитает за час на небе чуть больше десятка „падающих звезд“», — заявил исследователь Дёмин Donday.
Эксперт посоветовал наблюдать звездопад ранним утром, до того, как взойдет Солнце. Ночью увидеть явление может помешать лунный свет.
Ранее сообщалось, что Ростовская область рискует остаться без интернета из-за мощной солнечной бури в начале следующего года.