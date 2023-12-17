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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Погибший в боях за Марьинку боец из Ростовской области оставил послание

«Позаботьтесь о моей матери»: погибший под Марьинкой житель Батайска оставил послание

17 декабря 2023, 07:05
Фото: 1MI
Погибший в боях за Марьинку боец из Ростовской области оставил послание

Под Марьинкой на кирпичах нашли послание погибшего жителя Батайска

В Марьинке было найдено послание погибшего бойца из города Батайска Ростовской области, сообщает Телеграм-канал Readovka.
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СВО

Надпись на кирпиче была обнаружена при зачистке города. Боец, подписавшийся как Рудаков Роман, просит позаботиться о своих родных. Дома у него остались мать, сестра и брат.

Сообщение, по предварительной информации, принадлежит военнослужащему из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии.

В месте обнаружения послания были найдены останки тел девяти человек. Их передадут на экспертизу для установления личностей погибших.

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Надпись на кирпиче была обнаружена при зачистке города.Надпись на кирпиче была обнаружена при зачистке города.
Надпись на кирпиче была обнаружена при зачистке города.
Фото: t.me/readovkanews

Сохранением последнего послания российского бойца займутся специалисты Ростовского областного музея. Отмечается, что погибшие бойцы попали в окружение и сражались до последнего патрона.

В Министерстве обороны информацию о погибшем бойце не подтвердили.

Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировал заявление американского генерала Марка Милли. Генерал США призвал российских бойцов бояться того, что их могут убить. Ростовский депутат в свою очередь сообщил, что бойцов ВС РФ не напугать подобными заявлениями.

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