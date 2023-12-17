Террористическую атаку ВСУ на Ростовскую область отразили военные 17 декабря

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Нападение было совершено в утренние часы. Массовая атака была произведена беспилотниками самолетного типа. Военнослужащим российской армии удалось отразить атаку в районе Морозовска и Каменска-Шахтинского.
Как сообщил губернатор Ростовской области, были сбиты почти все беспилотники. При этом подробностей он не сообщил.
Голубев отметил, что в результате атаки жертв среди мирного населения не было.
В сообщении министерства обороны РФ говорится, что над территориями Ростовской, Липецкой и Волгоградской областей уничтожили 33 беспилотника. Таким образом военные пресекли террористическую атаку киевского режима по объектам в РФ.
Напомним, 16 декабря в правительстве Ростовской области опровергли работу сил ПВО несмотря на то, что жители Мясниковского района пожаловались на звуки, похожие на взрывы. Также очевидцы сообщали, что видели в небе характерные следы.