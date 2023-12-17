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Бойцы ВС РФ отразили террористическую атаку со стороны Украины на Ростовскую область

Террористическую атаку ВСУ на Ростовскую область отразили военные 17 декабря

17 декабря 2023, 05:26
Фото: Mil.ru
Бойцы ВС РФ отразили террористическую атаку со стороны Украины на Ростовскую область
Рано утром 17 декабря силами ПВО России были сбиты украинские беспилотники над Ростовской областью, сообщил глава региона Василий Голубев.

Нападение было совершено в утренние часы. Массовая атака была произведена беспилотниками самолетного типа. Военнослужащим российской армии удалось отразить атаку в районе Морозовска и Каменска-Шахтинского.

Как сообщил губернатор Ростовской области, были сбиты почти все беспилотники. При этом подробностей он не сообщил.

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Голубев отметил, что в результате атаки жертв среди мирного населения не было.

В сообщении министерства обороны РФ говорится, что над территориями Ростовской, Липецкой и Волгоградской областей уничтожили 33 беспилотника. Таким образом военные пресекли террористическую атаку киевского режима по объектам в РФ.

Напомним, 16 декабря в правительстве Ростовской области опровергли работу сил ПВО несмотря на то, что жители Мясниковского района пожаловались на звуки, похожие на взрывы. Также очевидцы сообщали, что видели в небе характерные следы.

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