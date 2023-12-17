Ростовский митрополит Меркурий разъяснил, кого из чиновников не считает лидером

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Митрополит Меркурий в выпуске программы «Сугубо личное» на «Дон 24» решил порассуждать о лидерстве. По его словам, желание стать лидером является не христианским явлением. Если же человек все же хочет стать лидером, он, по мнению Меркурия, должен быть готов «отдать себя на служение другим людям».
Также митрополит призвал провести грань между лидерами, успешными управленцами и руководителями. Человек, который наделен властью, не всегда может быть лидером, уверен Меркурий.
«Ну, поставили человека лидером какого-то крупного города или региона, ну, назначили. Он хороший управленец, а народ его не уважает. Какой-то хапуга, взяточник, карьерист, собрал таких недалеких вокруг себя, как сам, и пытается что-то из себя корчить. Он лидер? Нет, он не лидер. Хотя по должности своей он руководитель», — рассуждает митрополит.
Имел ли Меркурий ввиду каких-то конкретных чиновников, он уточнять не стал.
Ранее митрополит рассказал, как общается с молодежью.