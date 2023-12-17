Ростовский митрополит Меркурий разъяснил, кого из чиновников не считает лидером

«Ну, поставили человека лидером какого-то крупного города или региона, ну, назначили. Он хороший управленец, а народ его не уважает. Какой-то хапуга, взяточник, карьерист, собрал таких недалеких вокруг себя, как сам, и пытается что-то из себя корчить. Он лидер? Нет, он не лидер. Хотя по должности своей он руководитель», — рассуждает митрополит.