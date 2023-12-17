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Митрополит Меркурий

Ростовский митрополит Меркурий разъяснил, кого из чиновников не считает лидером

17 декабря 2023, 09:06
Фото: Ростовская епархия
Митрополит Меркурий
Слово «лидер» включает в себя сейчас и негативные смыслы, полагает ростовский митрополит Меркурий.

Митрополит Меркурий в выпуске программы «Сугубо личное» на «Дон 24» решил порассуждать о лидерстве. По его словам, желание стать лидером является не христианским явлением. Если же человек все же хочет стать лидером, он, по мнению Меркурия, должен быть готов «отдать себя на служение другим людям».

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Также митрополит призвал провести грань между лидерами, успешными управленцами и руководителями. Человек, который наделен властью, не всегда может быть лидером, уверен Меркурий.

«Ну, поставили человека лидером какого-то крупного города или региона, ну, назначили. Он хороший управленец, а народ его не уважает. Какой-то хапуга, взяточник, карьерист, собрал таких недалеких вокруг себя, как сам, и пытается что-то из себя корчить. Он лидер? Нет, он не лидер. Хотя по должности своей он руководитель», — рассуждает митрополит.

Имел ли Меркурий ввиду каких-то конкретных чиновников, он уточнять не стал.

Ранее митрополит рассказал, как общается с молодежью.

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