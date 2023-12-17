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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

С января по октябрь в Ростовской области родились чуть больше 27 тысяч детей

Почти на 500 меньше: Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в Ростовской области

17 декабря 2023, 10:24
Фото: Midjourney
С января по октябрь в Ростовской области родились чуть больше 27 тысяч детей

Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в Ростовской области

С января по октябрь в Ростовской области родились чуть больше 27 тысяч детей, сообщает Росстат.

Рождаемость продолжает снижаться в регионе. С января по октябрь этого года в Ростовской области родились 27 023 ребенка. Это на 456 меньше, чем за тот же период прошлого года. Тогда на свет появились 27 479 малышей.

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При этом смертность, хоть и снижается, но все равно превышает рождаемость. С января по октябрь в области умерли 44 830 местных жителей. Разрыв между рождаемостью и смертностью таким образом составляет более 17 тысяч человек.

Ранее социолог Анна Верещагина предупредила о демографической яме в Ростовской области. Также эксперт рассказала, как можно поднять рождаемость в регионе.

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