Почти на 500 меньше: Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Рождаемость продолжает снижаться в регионе. С января по октябрь этого года в Ростовской области родились 27 023 ребенка. Это на 456 меньше, чем за тот же период прошлого года. Тогда на свет появились 27 479 малышей.
При этом смертность, хоть и снижается, но все равно превышает рождаемость. С января по октябрь в области умерли 44 830 местных жителей. Разрыв между рождаемостью и смертностью таким образом составляет более 17 тысяч человек.
Ранее социолог Анна Верещагина предупредила о демографической яме в Ростовской области. Также эксперт рассказала, как можно поднять рождаемость в регионе.