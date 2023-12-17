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Published Сегодня, 16:54

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Updated Сегодня, 18:09

Румыния решила ответить на закрытие своего консульства в Ростове

В Румынии придумали, как ответить на закрытие консульства в Ростове-на-Дону

17 декабря 2023, 16:54
Фото: wikipedia.org
Румыния решила ответить на закрытие своего консульства в Ростове
Румынский депутат предложил объявить персоной нон-грата российского посла в ответ на закрытие консульства страны в Ростове-на-Дону, сообщает «Газета.ру».

Румынский депутат Джордж Симион предложил признать персоной нон-грата российского посла в стране Валерия Кузьмина. Это должно стать ответом на закрытие в РФ консульства Румынии в Ростове-на-Дону.

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Также Симион предложил другой вариант, например, закрыть все российские представительства на территории Румынии. Обоснованием для этого, по его мнению, может стать участие российского посла Кузьмина во внутренней политике Бухареста.

Напомним, о закрытии консульства в Ростове стало известно меньше недели назад. Решение об этом приняли российские власти. Однако причину, почему представительство больше не должно работать на территории РФ, они не уточняли.

Ранее стало известно, что генконсульство Белоруссии должно открыться в Ростове.

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