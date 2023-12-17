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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

За год в Ростовской области снизился показатель смертности среди новорожденных

С начала года в Ростовской области умерли 113 младенцев

17 декабря 2023, 12:06
Фото: Midjourney
За год в Ростовской области снизился показатель смертности среди новорожденных
За год в Ростовской области снизился показатель смертности среди новорожденных, следует из данных Росстата.

С начала этого года по октябрь в Ростовской области умерли 113 младенцев. В прошлом году за тот же период погибли 129 малышей. Таким образом, регион смог незначительно улучшить статистику по младенческой смертности.

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Росстат также указывает, что на 1000 новорожденных в регионе приходится 4,2 умерших младенца. В 2022 году на 1000 детей до года приходилось 4,5 умерших малыша.

Также из последних данных статистики следует, что в регионе снова упала рождаемость. С начала года в Ростовской области родились 27 023 ребенка. Это на 456 меньше, чем в прошлом году.

Ранее стала известна статистика по разводам и бракам в Ростовской области.

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