С начала года в Ростовской области умерли 113 младенцев

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
С начала этого года по октябрь в Ростовской области умерли 113 младенцев. В прошлом году за тот же период погибли 129 малышей. Таким образом, регион смог незначительно улучшить статистику по младенческой смертности.
Росстат также указывает, что на 1000 новорожденных в регионе приходится 4,2 умерших младенца. В 2022 году на 1000 детей до года приходилось 4,5 умерших малыша.
Также из последних данных статистики следует, что в регионе снова упала рождаемость. С начала года в Ростовской области родились 27 023 ребенка. Это на 456 меньше, чем в прошлом году.
Ранее стала известна статистика по разводам и бракам в Ростовской области.