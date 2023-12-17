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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:43

Стали известны подробности неудавшейся террористической атаки на Ростовскую область

Стали известны подробности неудавшейся террористической атаки на Ростовскую область

17 декабря 2023, 05:41
Фото: Минобороны РФ
Стали известны подробности неудавшейся террористической атаки на Ростовскую область
Отражена попытка совершить террористическую атаку по российским объектам в том числе в Ростовской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Сюжет
СВО

В военном ведомстве сообщили, что ночная атака велась по объектам на территориях Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Российские ПВО отработали по 33 БПЛА.

Отмечается, что бойцам ВС РФ удалось уничтожить и перехватить атаковавшие российские объекты беспилотники.

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Жители Морозовска в соцсетях сообщают, что услышали звуки взрывов в 04.20 мск.

«Всё началось в 04.20, а конец в 07.00», — пишут местные жители.

Однако некоторые уверяют, что громкие хлопки закончились в 06.00 мск.

Напомним, что губернатор Василий Голубев сообщил, что атака была произведена в районе Морозовска и Каменска-Шахтинского. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв и разрушений нет.

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