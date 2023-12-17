Стали известны подробности неудавшейся террористической атаки на Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
В военном ведомстве сообщили, что ночная атака велась по объектам на территориях Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Российские ПВО отработали по 33 БПЛА.
Отмечается, что бойцам ВС РФ удалось уничтожить и перехватить атаковавшие российские объекты беспилотники.
Жители Морозовска в соцсетях сообщают, что услышали звуки взрывов в 04.20 мск.
«Всё началось в 04.20, а конец в 07.00», — пишут местные жители.
Однако некоторые уверяют, что громкие хлопки закончились в 06.00 мск.
Напомним, что губернатор Василий Голубев сообщил, что атака была произведена в районе Морозовска и Каменска-Шахтинского. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв и разрушений нет.