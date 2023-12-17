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Posted 17 декабря 2023, 15:24

Published 17 декабря 2023, 15:24

Modified 17 декабря 2023, 17:56

Updated 17 декабря 2023, 17:56

20-летняя девушка погибла в Ростове, выпав из окна высотки

Тело девушки нашли на козырьке высотного дома в Ростове

17 декабря 2023, 15:24
Фото: 1MI. 20-летняя девушка погибла в Ростове, выпав из окна высотки
20-летняя девушка погибла в Ростове, выпав из окна высотки, пишут СМИ.

В Ростове на Извилистой найден труп 20-летней девушки. Ее тело лежало на козырьке высотного дома. «КП — Ростов-на-Дону» пишет, что девушка выпала из окна и умерла от полученных травм.

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В полиции подробностей происшествия не уточняли. Информация об инциденте и причинах гибели ростовчанки уточняется.

На днях труп другой девушки нашли под окнами ЖК «Белый ангел» в центре Ростова. Горожанка также выпала из окна. Ее тело обнаружили на детской площадке. По какой причине произошла трагедия и кем была погибшая, также неизвестно.

До этого труп девушки, выпавшей из окна, находили в Пролетарском районе города.

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