Тело девушки нашли на козырьке высотного дома в Ростове

Posted 17 декабря 2023, 15:24
Published 17 декабря 2023, 15:24
Modified 17 декабря 2023, 17:56
Updated 17 декабря 2023, 17:56
В Ростове на Извилистой найден труп 20-летней девушки. Ее тело лежало на козырьке высотного дома. «КП — Ростов-на-Дону» пишет, что девушка выпала из окна и умерла от полученных травм.
В полиции подробностей происшествия не уточняли. Информация об инциденте и причинах гибели ростовчанки уточняется.
На днях труп другой девушки нашли под окнами ЖК «Белый ангел» в центре Ростова. Горожанка также выпала из окна. Ее тело обнаружили на детской площадке. По какой причине произошла трагедия и кем была погибшая, также неизвестно.
До этого труп девушки, выпавшей из окна, находили в Пролетарском районе города.