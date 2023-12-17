Тело девушки нашли на козырьке высотного дома в Ростове

На днях труп другой девушки нашли под окнами ЖК «Белый ангел» в центре Ростова. Горожанка также выпала из окна. Ее тело нашли на детской площадке под окнами высотки. По какой причине произошла трагедия и кем была погибшая, также неизвестно.