rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Квартиры на вторичном рынке дорожают в Ростове-на-Дону

В декабре вторичное жилье подорожало в Ростове на 3,4%

17 декабря 2023, 13:06
Фото: rostovgazeta.ru
Квартиры на вторичном рынке дорожают в Ростове-на-Дону
Квартиры на вторичном рынке дорожают во всех крупных городах РФ, в том числе в Ростове-на-Дону, пишет «Ъ».

Аналитики сообщили о росте цен на вторичную недвижимость. В Ростове квадратный метр такого жилья за месяц подорожал на 3,4% и оценивается в 118 тысяч рублей. Тенденция на рост стоимости вторички характерна для всех крупных городов РФ.

Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Узнать подробнее

Эксперты полагают, что собственники не снижают цены на жилье, так как пока не чувствуют падения спроса. Он был высок в конце лета и начале осени. Падение спроса сейчас оценивается в примерно 6%.

Ранее сообщалось, что предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала 2023 года.

Читайте также:
Предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала годаВ Ростове растут цены на недвижимость, пока власти продают старинные здания в центреНедвижимость в Ростове подорожала на 4%, объем возводимого жилья вырос на 13%
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Цены на жилье#Последние новости Ростова на сегодня#Рынок жилья в Ростове#Ростов#Рынок вторичного жилья
Подпишитесь
Василий Голубев сообщил о последствиях утренней атаки на Ростовскую область
Сегодня, 06:10
Голубев рассказал, сколько человек остается без света в Ростовской области
Сегодня, 07:28
Вещи в стиле сериала «Слово пацана» начали продавать в Ростове
Сегодня, 07:37
Жители Ростовской области призвали губернатора Голубева ввести режим ЧС
Сегодня, 07:06
В Сеть слили видео атаки беспилотников и их уничтожения над Ростовской области
Сегодня, 06:39
В монастырь Сурб Хач в Ростове ходили пешком и благодарили Бога за победу в войне
Сегодня, 07:47