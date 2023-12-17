В декабре вторичное жилье подорожало в Ростове на 3,4%

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Аналитики сообщили о росте цен на вторичную недвижимость. В Ростове квадратный метр такого жилья за месяц подорожал на 3,4% и оценивается в 118 тысяч рублей. Тенденция на рост стоимости вторички характерна для всех крупных городов РФ.
Эксперты полагают, что собственники не снижают цены на жилье, так как пока не чувствуют падения спроса. Он был высок в конце лета и начале осени. Падение спроса сейчас оценивается в примерно 6%.
Ранее сообщалось, что предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала 2023 года.