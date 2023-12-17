rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Минобороны рассказало, что хотели атаковать беспилотники в Ростовской области

В Минобороны сообщили, что было целью атаки беспилотников в Ростовской области

17 декабря 2023, 05:55
Фото: Mil.ru
Минобороны рассказало, что хотели атаковать беспилотники в Ростовской области
В Ростовской области удалось перехватить и уничтожить беспилотники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на воскресенье, 17 декабря, киевский режим хотел совершить террористическую атаку. А целью стали объекты на территории страны.

Сработавшие системы ПВО позволили отразить атаку 33 БПЛА самолетного типа. Это произошло в донском регионе, Липецкой и Волгоградской областях.

Отмечается, что беспилотники были перехвачены и уничтожены. Эту ситуацию прокомментировал глава региона Василий Голубев и рассказал, что жертв и разрушений нет.

Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Ростовской области 17 декабря
Узнать подробнее

«То, что Украина дронами бьет по российским объектам промышленным, вынуждает нас поднять уровень защиты объектов, по которым эти дроны бьют. Вред экономике и экологии, который эти удары приносят, недопустим», — заявили местные жители в соцсетях.

«Террористы, атакующие наши мирные объекты, намеренно бьют по мирному населению», — пишут ростовчане.

Читайте также:
Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Ростовской области 17 декабряПолицейским в Ростовской области закупят ружья против вражеских беспилотниковСбитые над Азовским морем украинские беспилотники могли использовать для теракта
#Экономика#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Экология#ПВО#Украина#БПЛА#Волгоградская область#Беспилотники#Василий Голубев#Минобороны#Жертвы#Российские объекты#Ростовчане#Донский регион#Террористическая атака#Липецкая область#Дроны
Подпишитесь
Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Ростовской области 17 декабря
Сегодня, 05:00
Ростовчан предупредили о массовых отключениях света с 18 декабря
Вчера, 05:26
Ростовчанам рассказали, когда завершатся заморозки в декабре
Вчера, 04:56
Во сколько ростовчанам обойдется новогодний стол: подсчитали на личном примере
15 декабря, 20:41
Аксай остается без света, на помощь прибыли бригады из соседних регионов
15 декабря, 18:34
Шеф-повар рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов-на-Дону
15 декабря, 18:02