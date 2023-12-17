В Минобороны сообщили, что было целью атаки беспилотников в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
В ночь на воскресенье, 17 декабря, киевский режим хотел совершить террористическую атаку. А целью стали объекты на территории страны.
Сработавшие системы ПВО позволили отразить атаку 33 БПЛА самолетного типа. Это произошло в донском регионе, Липецкой и Волгоградской областях.
Отмечается, что беспилотники были перехвачены и уничтожены. Эту ситуацию прокомментировал глава региона Василий Голубев и рассказал, что жертв и разрушений нет.
«То, что Украина дронами бьет по российским объектам промышленным, вынуждает нас поднять уровень защиты объектов, по которым эти дроны бьют. Вред экономике и экологии, который эти удары приносят, недопустим», — заявили местные жители в соцсетях.
«Террористы, атакующие наши мирные объекты, намеренно бьют по мирному населению», — пишут ростовчане.