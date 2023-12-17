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В монастыре Сурб Хач ростовчане благодарили Бога за победу

В монастырь Сурб Хач в Ростове ходили пешком и благодарили Бога за победу в войне

17 декабря 2023, 07:47
Фото: Satoles/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В монастыре Сурб Хач ростовчане благодарили Бога за победу

Краевед рассказал, как в монастыре Сурб Хач в Ростове благодарили Бога за победу

Датой основания армянского монастыря Сурб Хач считается 1783 год. Сам собор армянского монастыря был построен в 1792 году. В том же году монастырь освятил один из основателей Нор Нахичевана, архиепископ Иосиф Аргутинский. Им же при монастыре была основана и первая на юге России типография.

Можно сказать, что почти сразу монастырь Сурб Хач стал духовным центром донских армян. И произошло это не просто так.

Армяне-переселенцы из Крыма назвали свой монастырь Сурб Хач в честь одноименного монастыря в Крыму, который не одно столетие был их духовным центром. Более того, Сурб Хач являлся резиденцией армянских епископов в Крыму. Некоторые историки считают, что название монастыря связано с хачкаром, который был вывезен в Крым из Ани, древней столицы Армении. Этот хачкар (в переводе означает «камень-крест») ныне бережно хранится в ростовском Сурб Хаче и считается одной из самых главных святынь донских армян.

Более того, Сурб Хач являлся резиденцией армянских епископов в Крыму.Более того, Сурб Хач являлся резиденцией армянских епископов в Крыму.
Более того, Сурб Хач являлся резиденцией армянских епископов в Крыму.
Фото: pastvu.com

Напомню, что в XI−XIII веках жители столицы древней Армении города Ани (предки донских армян), гонимые иноземными захватчиками, покинув свой город, вывезли с собой этот древний хачкар, который и почитался как самая драгоценная реликвия в крымском монастыре Сурб Хач. Переселяясь на донскую землю, крымские армяне везли с собой свои святыни, многочисленные хачкары, в том числе и свою святыню − анийский хачкар. Считается, что этот хачкар приблизительно IV−VI веков.

Надо отметить, что в ростовском Сурб Хаче хранилось немало реликвий. Например, древние рукописи.

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Под стенами монастыря нашли упокоение лучшие представители донских армян: Микаэл Налбандян − писатель, демократ, общественный деятель, Рафаэл Патканян − классик армянской литературы, Арутюн Аламдарян − архимандрит монастыря Сурб Хач, автор первого русско-армянского словаря.

Арутюн Аламдарян − архимандрит монастыря Сурб Хач, автор первого русско-армянского словаря.Арутюн Аламдарян − архимандрит монастыря Сурб Хач, автор первого русско-армянского словаря.
Арутюн Аламдарян − архимандрит монастыря Сурб Хач, автор первого русско-армянского словаря.
Фото: wikimedia.org

К сожалению, судьба армянского монастыря Сурб Хач в советские годы была печальна. Он был на грани исчезновения. Многие реликвии были уничтожены.

Не могу не отметить, что от полного уничтожения монастырь Сурб Хач спасло создание Музея русско-армянской дружбы в 1972 году. Многое для спасения Сурб Хача сделали известные общественные деятели Ростова и Нахичевани. Прежде всего, это выдающийся художник Мартирос Сергеевич Сарьян, известный архитектор Марк Владимирович Григорян. Да и вообще, многие лучшие представители армянской и русской интеллигенции боролись за спасение монастыря Сурб Хач.

Алтарь в храме Сурб Хач в 1890–1905 гг.Алтарь в храме Сурб Хач в 1890–1905 гг.
Алтарь в храме Сурб Хач в 1890–1905 гг.
Фото: pastvu.com

В 2007 году судьба Сурб Хача резко изменилась, и в лучшую сторону. Дело в том, что в этом году Ростовская администрация приняла решение о передаче здания армянского монастыря в пользование Армянской апостольской церкви. Но с условием: Нахичеванская-на-Дону армянская община должна была приобрести и восстановить здание для Музея русско-армянской дружбы. И такое здание, к счастью, было найдено.

Сейчас Музей русско-армянской дружбы находится в центре Нахичевани, в особняке Искидарова (бывшая библиотека имени А. С. Пушкина) на площади Свободы.

В сентябре 2008 года произошло еще одно очень важное событие − Ростов посетил Католикос всех армян Гарегин II. Он принял участие в торжественном богослужении и освящении храма. Вот так в Ростове и сохранился Музей русско-армянской дружбы, и возродился монастырь Сурб Хач. И очень отрадно, что это место вновь стало духовным центром донских армян.

В сентябре 2008 года произошло еще одно очень важное событие − Ростов посетил Католикос всех армян Гарегин II.В сентябре 2008 года произошло еще одно очень важное событие − Ростов посетил Католикос всех армян Гарегин II.
В сентябре 2008 года произошло еще одно очень важное событие − Ростов посетил Католикос всех армян Гарегин II.
Фото: Manvel/cc by sa 3.0

Пешком из Нахичевани в Сурб Хач

Не могу не вспомнить о том, что даже в советские годы, когда Сурб Хач находился на грани уничтожения, донские армяне совершали паломничества в это намоленное, как говорится, место.

Этот факт мне хорошо известен, так как подобные паломничества совершали мои предки и родственники.

Так, например, в годы Великой Отечественной войны у многих ростовчан проснулась вновь вера в Бога. С моей точки зрения, интересные воспоминания, рассказывающие об этом, оставил мой отец Минас Георгиевич Багдыков в книге «Нахичеванские портреты».

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Он, в частности, пишет: «Вспоминается день объявления войны. Утро, когда все с вытянутыми и тревожными лицами сидели почему-то в темной комнате, у приемника. Узнав о беде всенародной, бабушка достала икону Божьей Матери, которой ее благословили родители, и повесила в центральной комнате, в углу, где ей и положено висеть».

Розалия Георгиевна, то есть та самая моя прабабушка, которая повесила в доме икону, когда закончилась Великая Отечественная война, искренне благодарила Всевышнего за то, что семья смогла пережить страшную войну.

Розалия Георгиевна, то есть та самая моя прабабушка, которая повесила в доме икону, когда закончилась Великая Отечественная война, искренне благодарила Всевышнего за то, что семья смогла пережить страшную войну.Розалия Георгиевна, то есть та самая моя прабабушка, которая повесила в доме икону, когда закончилась Великая Отечественная война, искренне благодарила Всевышнего за то, что семья смогла пережить страшную войну.
Розалия Георгиевна, то есть та самая моя прабабушка, которая повесила в доме икону, когда закончилась Великая Отечественная война, искренне благодарила Всевышнего за то, что семья смогла пережить страшную войну.
Фото: wikimedia.org/cc0

Правнучка Розалии Георгиевны, преподаватель Ростовского колледжа искусств, Маргарита Петровна Мадонян вспоминает, что ее прабабушка после освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков взяла с собой невесток и пешком (!) отправилась в Сурб Хач, чтобы поблагодарить Бога за Победу и за то, что ее близкие остались живы. А жила семья Багдыковых тогда в Нахичевани, на 23-й линии. Так что можно представить, какое большое расстояние преодолели эти женщины для того, чтобы попасть в Сурб Хач!

Кстати, среди невесток, которые совершали с Розалией Георгиевной паломничество в Сурб Хач, была и моя бабушка Сусанна Леонтьевна. Розалия Георгиевна взяла с собой также внучку Лену, которая впоследствии стала известным доктором. Другими словами, прабабушка привлекла к паломничеству всех женщин своей большой семьи. Вот такое трепетное отношение у этой набожной женщины было к храму Сурб Хач.

Лестница у монастыря Сурб ХачЛестница у монастыря Сурб Хач
Лестница у монастыря Сурб Хач
Фото: Rost.galis/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Неспроста Сурб Хач называют Святым крестом донского армянства. Это место было и по-прежнему остается духовным центром. Потому здесь всегда немало верующих, паломников и туристов.

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