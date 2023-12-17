В монастырь Сурб Хач в Ростове ходили пешком и благодарили Бога за победу в войне

Правнучка Розалии Георгиевны, преподаватель Ростовского колледжа искусств, Маргарита Петровна Мадонян вспоминает, что ее прабабушка после освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков взяла с собой невесток и пешком (!) отправилась в Сурб Хач, чтобы поблагодарить Бога за Победу и за то, что ее близкие остались живы. А жила семья Багдыковых тогда в Нахичевани, на 23-й линии. Так что можно представить, какое большое расстояние преодолели эти женщины для того, чтобы попасть в Сурб Хач!