В монастырь Сурб Хач в Ростове ходили пешком и благодарили Бога за победу в войне

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Можно сказать, что почти сразу монастырь Сурб Хач стал духовным центром донских армян. И произошло это не просто так.
Армяне-переселенцы из Крыма назвали свой монастырь Сурб Хач в честь одноименного монастыря в Крыму, который не одно столетие был их духовным центром. Более того, Сурб Хач являлся резиденцией армянских епископов в Крыму. Некоторые историки считают, что название монастыря связано с хачкаром, который был вывезен в Крым из Ани, древней столицы Армении. Этот хачкар (в переводе означает «камень-крест») ныне бережно хранится в ростовском Сурб Хаче и считается одной из самых главных святынь донских армян.
Напомню, что в XI−XIII веках жители столицы древней Армении города Ани (предки донских армян), гонимые иноземными захватчиками, покинув свой город, вывезли с собой этот древний хачкар, который и почитался как самая драгоценная реликвия в крымском монастыре Сурб Хач. Переселяясь на донскую землю, крымские армяне везли с собой свои святыни, многочисленные хачкары, в том числе и свою святыню − анийский хачкар. Считается, что этот хачкар приблизительно IV−VI веков.
Надо отметить, что в ростовском Сурб Хаче хранилось немало реликвий. Например, древние рукописи.
Под стенами монастыря нашли упокоение лучшие представители донских армян: Микаэл Налбандян − писатель, демократ, общественный деятель, Рафаэл Патканян − классик армянской литературы, Арутюн Аламдарян − архимандрит монастыря Сурб Хач, автор первого русско-армянского словаря.
К сожалению, судьба армянского монастыря Сурб Хач в советские годы была печальна. Он был на грани исчезновения. Многие реликвии были уничтожены.
Не могу не отметить, что от полного уничтожения монастырь Сурб Хач спасло создание Музея русско-армянской дружбы в 1972 году. Многое для спасения Сурб Хача сделали известные общественные деятели Ростова и Нахичевани. Прежде всего, это выдающийся художник Мартирос Сергеевич Сарьян, известный архитектор Марк Владимирович Григорян. Да и вообще, многие лучшие представители армянской и русской интеллигенции боролись за спасение монастыря Сурб Хач.
В 2007 году судьба Сурб Хача резко изменилась, и в лучшую сторону. Дело в том, что в этом году Ростовская администрация приняла решение о передаче здания армянского монастыря в пользование Армянской апостольской церкви. Но с условием: Нахичеванская-на-Дону армянская община должна была приобрести и восстановить здание для Музея русско-армянской дружбы. И такое здание, к счастью, было найдено.
Сейчас Музей русско-армянской дружбы находится в центре Нахичевани, в особняке Искидарова (бывшая библиотека имени А. С. Пушкина) на площади Свободы.
В сентябре 2008 года произошло еще одно очень важное событие − Ростов посетил Католикос всех армян Гарегин II. Он принял участие в торжественном богослужении и освящении храма. Вот так в Ростове и сохранился Музей русско-армянской дружбы, и возродился монастырь Сурб Хач. И очень отрадно, что это место вновь стало духовным центром донских армян.
Пешком из Нахичевани в Сурб Хач
Не могу не вспомнить о том, что даже в советские годы, когда Сурб Хач находился на грани уничтожения, донские армяне совершали паломничества в это намоленное, как говорится, место.
Этот факт мне хорошо известен, так как подобные паломничества совершали мои предки и родственники.
Так, например, в годы Великой Отечественной войны у многих ростовчан проснулась вновь вера в Бога. С моей точки зрения, интересные воспоминания, рассказывающие об этом, оставил мой отец Минас Георгиевич Багдыков в книге «Нахичеванские портреты».
Он, в частности, пишет: «Вспоминается день объявления войны. Утро, когда все с вытянутыми и тревожными лицами сидели почему-то в темной комнате, у приемника. Узнав о беде всенародной, бабушка достала икону Божьей Матери, которой ее благословили родители, и повесила в центральной комнате, в углу, где ей и положено висеть».
Розалия Георгиевна, то есть та самая моя прабабушка, которая повесила в доме икону, когда закончилась Великая Отечественная война, искренне благодарила Всевышнего за то, что семья смогла пережить страшную войну.
Правнучка Розалии Георгиевны, преподаватель Ростовского колледжа искусств, Маргарита Петровна Мадонян вспоминает, что ее прабабушка после освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков взяла с собой невесток и пешком (!) отправилась в Сурб Хач, чтобы поблагодарить Бога за Победу и за то, что ее близкие остались живы. А жила семья Багдыковых тогда в Нахичевани, на 23-й линии. Так что можно представить, какое большое расстояние преодолели эти женщины для того, чтобы попасть в Сурб Хач!
Кстати, среди невесток, которые совершали с Розалией Георгиевной паломничество в Сурб Хач, была и моя бабушка Сусанна Леонтьевна. Розалия Георгиевна взяла с собой также внучку Лену, которая впоследствии стала известным доктором. Другими словами, прабабушка привлекла к паломничеству всех женщин своей большой семьи. Вот такое трепетное отношение у этой набожной женщины было к храму Сурб Хач.
Неспроста Сурб Хач называют Святым крестом донского армянства. Это место было и по-прежнему остается духовным центром. Потому здесь всегда немало верующих, паломников и туристов.