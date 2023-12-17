В Ростове-на-Дону насчитали 914 километров ливневок

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Власти Ростова наконец озаботились развитием ливневой канализации. Из-за плохой работы стоков любой сильный дождь становится в городе причиной настоящего коллапса. В Ростове начинает топить улицы, вода заходит в частный сектор, а огромные лужи превращают город в своеобразную Венецию.
После обследования ливневок специалисты сообщили, что протяженность сетей составляет 914 километров. Они включают в себя и закрытые подземные самотечные
и напорные коллекторы, открытые наземные лотки и дренажные сети, канализационные колодцы и насосные станции, локальные очистные сооружения и выпуски.
«За счет сложившейся разрозненной сети дождевой канализации с многочисленными
выпусками, большая часть ливневых сточных вод сбрасывается в водные объекты
без очистки. […] Устройство крупных очистных сооружений открытого типа для каждого
водосборного бассейна невозможно из-за отсутствия доступных площадей для
их строительства в условиях сложившейся застройки», — заключили специалисты.
Некоторые объекты обследовать не удалось «по причинам заклинивания люка, нахождения на частной территории, наличия нагромождений», также часть из них либо заасфальтирована, либо засыпана грунтом.
Эксперты пишут, что техническое состояние большого количества ливневых колодцев, сетей и коллекторов неудовлетворительное. Это и становится причиной подтоплений.
«Из числа фактически обследованных — 6,6 км сетей находятся в неудовлетворительном
техническом состоянии по причине заиленности, либо частичного разрушения лотка (при
открытом типе), либо трубопровода, что резко снижает возможность обеспечения отвода
ливневых сточных вод по таким участкам сети», — гласит документ.
Решить проблему предлагают сразу несколькими способами. Так, эксперты говорят о необходимости расширить зону действия ливневой канализации и объединения ее разрозненных участков в единую систему. Также важно развивать безопасную утилизацию сточных вод и постоянно следить за состоянием ливневой инфраструктуры.
«Сброс поверхностных сточных вод в водные объекты без очистки является
не безопасным для состояния окружающей среды и оказывает негативное воздействие
на водные объекты, ввиду большого содержания в ливневых сточных водах
нефтепродуктов и углеводородных соединений, поступающих с автомобильных дорог
города», — говорится в постановлении.
Также эксперты настаивают, что власти должны сделать упор на закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Это должно предотвратить трагические несчастные случаи, связанные с гибелью ростовчан в коллекторах.
Ранее сообщалось, что в Ростове сеть ливневой канализации увеличится на 30% к 2036 году.