В Ростове-на-Дону насчитали 914 километров ливневок

После обследования ливневок специалисты сообщили, что протяженность сетей составляет 914 километров. Они включают в себя и закрытые подземные самотечные

и напорные коллекторы, открытые наземные лотки и дренажные сети, канализационные колодцы и насосные станции, локальные очистные сооружения и выпуски.