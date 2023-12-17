В Ростовской области вандалы обокрали и обезглавили елку на городской площади

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Вандалы в Каменске-Шахтинском ночью перелезли через ограждение и сорвали с новогодней елки все украшения и даже мишуру. Игрушки они сначала выкинули, а затем унесли с собой. Также неизвестные зачем-то оторвали у елки верхушку.
Символ Нового года стоял в Каменске рядом с местным Домом культуры. Сотрудники учреждения уже передали записи с камер видеонаблюдения в правоохранительные органы.
Ранее стало известно, сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году. Также RostovGazeta рассказала, где в городе пройдут новогодние ярмарки.