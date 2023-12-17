В Ростовской области вандалы обокрали и обезглавили елку на городской площади

Вандалы в Каменске-Шахтинском ночью перелезли через ограждение и сорвали с новогодней елки все украшения и даже мишуру. Игрушки они сначала выкинули, а затем унесли с собой. Также неизвестные зачем-то оторвали у елки верхушку.