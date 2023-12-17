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Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

В Каменске-Шахтинском неизвестные украли с елки в центре города все украшения

В Ростовской области вандалы обокрали и обезглавили елку на городской площади

17 декабря 2023, 18:32
Фото: rostovgazeta.ru
В Каменске-Шахтинском неизвестные украли с елки в центре города все украшения
В Каменске-Шахтинском Ростовской области неизвестные украли с елки все украшения, видео с хулиганами опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Вандалы в Каменске-Шахтинском ночью перелезли через ограждение и сорвали с новогодней елки все украшения и даже мишуру. Игрушки они сначала выкинули, а затем унесли с собой. Также неизвестные зачем-то оторвали у елки верхушку.

В Каменске-Шахтинском неизвестные украли с елки в центре города все украшения
Видео: Don Mash

Символ Нового года стоял в Каменске рядом с местным Домом культуры. Сотрудники учреждения уже передали записи с камер видеонаблюдения в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году. Также RostovGazeta рассказала, где в городе пройдут новогодние ярмарки.

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