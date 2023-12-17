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Голубев сообщил о последствиях утренней атаки на Ростовскую область

Василий Голубев сообщил о последствиях утренней атаки на Ростовскую область

17 декабря 2023, 06:10
Фото: donland.ru
Голубев сообщил о последствиях утренней атаки на Ростовскую область
Большая часть атаковавших Ростовскую область беспилотников рано утром 17 декабря была сбита, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
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СВО

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ночью в воскресенье, 17 декабря, российские объекты в трех областях атаковали беспилотники. Атака велась с помощью 33 БПЛА.

Губернатор в своем сообщении отметил, что российские ПВО отразили атаку в утренние часы. Была сбита большая часть, летевших в небе Ростовской области беспилотников самолетного типа.

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При этом губернатор подчеркнул то, что пострадавших не было. Беспилотники были сбиты в небе в районе Морозовска и Каменск-Шахтинска. Жители Морозовска поблагодарили российских военных за отраженную атаку.

«В Морозовске сейчас все спокойно. Низкий поклон нашим военным», — написал местный житель под постом губернатора в соцсети.

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