Василий Голубев сообщил о последствиях утренней атаки на Ростовскую область

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ночью в воскресенье, 17 декабря, российские объекты в трех областях атаковали беспилотники. Атака велась с помощью 33 БПЛА.
Губернатор в своем сообщении отметил, что российские ПВО отразили атаку в утренние часы. Была сбита большая часть, летевших в небе Ростовской области беспилотников самолетного типа.
При этом губернатор подчеркнул то, что пострадавших не было. Беспилотники были сбиты в небе в районе Морозовска и Каменск-Шахтинска. Жители Морозовска поблагодарили российских военных за отраженную атаку.
«В Морозовске сейчас все спокойно. Низкий поклон нашим военным», — написал местный житель под постом губернатора в соцсети.