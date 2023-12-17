Вещи в стиле сериала «Слово пацана» начали продавать в Ростове

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По всей России не утихает шумиха вокруг криминального сериала «Слово пацана». Он повествует о казанских бандах, наводивших ужас в Татарстане в советские годы. Противники сериала требуют его запретить, так как считают, что «Слово пацана» популяризирует бандитизм и блатную романтику. Другие же, наоборот, считают сериал образчиком негативного воздействия преступности на жизнь молодежи.
Однако «Слово пацана» уже сейчас можно назвать главным российским сериалом года. Фанаты ранее начали делать маникюр в стилистике сериала. Также на сайтах бесплатных объявлений ростовчане продают вещи, связанные с кинопроизведением.
Например, за 3 500 рублей в Ростове можно купить олимпийку — такую же носил один из персонажей «Слово пацана». За почти 6 000 рублей продают и спортивные костюмы в стилистке сериала. За меньшую сумму можно купить шарфы их мохера, которые, как утверждают продавцы, были изготовлены еще в советские годы.
Некоторые предприимчивые ростовчане начали изготавливать одежду по мотивам сериала в ретро стиле партиями разных размеров. Также попадаются объявления и с футболками, на которых печатают цитаты из «Слово пацана».
Подобные объявления публикуют не только в Ростове, но и в других городах России. Популярностью пользуются не только олимпийки, спортивные кофты и футболки, но даже и даже почти забытые ондатровые шапки.
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