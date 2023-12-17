Вещи в стиле сериала «Слово пацана» начали продавать в Ростове

Например, за 3 500 рублей в Ростове можно купить олимпийку — такую же носил один из персонажей «Слово пацана». За почти 6 000 рублей продают и спортивные костюмы в стилистке сериала. За меньшую сумму можно купить шарфы их мохера, которые, как утверждают продавцы, были изготовлены еще в советские годы.