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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Вещи в стиле сериала «Слово пацана» начали продавать в Ростове

Вещи в стиле сериала «Слово пацана» начали продавать в Ростове

17 декабря 2023, 07:37
Фото: Midjourney
Вещи в стиле сериала «Слово пацана» начали продавать в Ростове
Среди жителей Ростова вырос как спрос, так и предложение на товары в стиле сериала «Слово пацана», вещи и аксессуары, связанные с ним, размещают на сайтах бесплатных объявлений.

По всей России не утихает шумиха вокруг криминального сериала «Слово пацана». Он повествует о казанских бандах, наводивших ужас в Татарстане в советские годы. Противники сериала требуют его запретить, так как считают, что «Слово пацана» популяризирует бандитизм и блатную романтику. Другие же, наоборот, считают сериал образчиком негативного воздействия преступности на жизнь молодежи.

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Однако «Слово пацана» уже сейчас можно назвать главным российским сериалом года. Фанаты ранее начали делать маникюр в стилистике сериала. Также на сайтах бесплатных объявлений ростовчане продают вещи, связанные с кинопроизведением.

Например, за 3 500 рублей в Ростове можно купить олимпийку — такую же носил один из персонажей «Слово пацана». За почти 6 000 рублей продают и спортивные костюмы в стилистке сериала. За меньшую сумму можно купить шарфы их мохера, которые, как утверждают продавцы, были изготовлены еще в советские годы.

Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»
Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»
Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»
Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»
Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»
Одежда, выставляемая на «Авито» по мотивам «Слово пацана»
Фото: Авито

Некоторые предприимчивые ростовчане начали изготавливать одежду по мотивам сериала в ретро стиле партиями разных размеров. Также попадаются объявления и с футболками, на которых печатают цитаты из «Слово пацана».

Футболка с цитатой из «Слово пацана»Футболка с цитатой из «Слово пацана»
Футболка с цитатой из «Слово пацана»
Фото: Авито

Подобные объявления публикуют не только в Ростове, но и в других городах России. Популярностью пользуются не только олимпийки, спортивные кофты и футболки, но даже и даже почти забытые ондатровые шапки.

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#Общество#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Слово пацана
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