Власти Ростова решили открыть школы и детсады в обычном режиме

В Гидрометцентре также предупреждают, что 18 декабря в регионе сохранится гололедица, а также усилится ветер. Напомним, что ледяной дождь обрушился на город еще 11 декабря. Ростов сковал гололед, который стал причиной травм у сотен людей. Из-за чего местные больницы оказались заполнены пострадавшими.