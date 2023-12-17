Власти Ростова решили открыть школы и детсады в обычном режиме

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Глава городской администрации объявил о штатной работе школ и детсадов с 18 декабря.
«Все социальные учреждения, в том числе школы и детские сады, завтра будут работать в штатном режиме», — лаконично написал Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
В обязательном ли порядке дети должны идти на занятия или по желанию родителей могут остаться дома, Логвиненко не уточнил.
В Гидрометцентре также предупреждают, что 18 декабря в регионе сохранится гололедица, а также усилится ветер. Напомним, что ледяной дождь обрушился на город еще 11 декабря. Ростов сковал гололед, который стал причиной травм у сотен людей. Из-за чего местные больницы оказались заполнены пострадавшими.