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Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Несмотря на гололед, школы и детские сады в Ростове заработают в штатном режиме

Власти Ростова решили открыть школы и детсады в обычном режиме

17 декабря 2023, 17:42
Фото: 1MI
Несмотря на гололед, школы и детские сады в Ростове заработают в штатном режиме
Школы и детские сады в Ростове заработают в штатном режиме с 18 декабря, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации объявил о штатной работе школ и детсадов с 18 декабря.

«Все социальные учреждения, в том числе школы и детские сады, завтра будут работать в штатном режиме», — лаконично написал Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В обязательном ли порядке дети должны идти на занятия или по желанию родителей могут остаться дома, Логвиненко не уточнил.

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В Гидрометцентре также предупреждают, что 18 декабря в регионе сохранится гололедица, а также усилится ветер. Напомним, что ледяной дождь обрушился на город еще 11 декабря. Ростов сковал гололед, который стал причиной травм у сотен людей. Из-за чего местные больницы оказались заполнены пострадавшими.

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