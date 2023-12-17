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Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Военкоры сообщили о последствиях удара украинских дронов по Ростовской области

Военный блогер сообщил о последствиях атаки дронов в Ростовской области

17 декабря 2023, 17:43
Фото: wikipedia.org
Военкоры сообщили о последствиях удара украинских дронов по Ростовской области
Тelegram-канал «Рыбарь» военного блогера Михаила Звинчука сообщил о последствиях утренней атаки украинских беспилотников-камикадзе якобы на аэродром в городе Морозовске в Ростовской области.

Сегодня рано утром Ростовская область подверглась массовой атаки украинских дронов. Они были ликвидированы, жертв среди населения нет.

Канал сообщает, что одной из целей украинских БПЛА был, дескать, аэродром в Морозовске. Там базируется бомбардировочный авиаполк. «Рыбарь» пишет, что возможно пострадал, как минимум, один из самолетов — у него посекся борт. От разрушения летательное средства спасла толстая корка льда.

Пострадавшее судно от атаки украинских БПЛА в Ростовской областиПострадавшее судно от атаки украинских БПЛА в Ростовской области
Пострадавшее судно от атаки украинских БПЛА в Ростовской области
Фото: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. "

Власти и Минобороны точными данными о разрушениях в результате атаки дронов не делились. Обращаем внимание, что, возможно, распространяемая в Сети информация является недостоверной.

Ранее появилось видео атаки беспилотников и их уничтожения над Ростовской области.

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