Военный блогер сообщил о последствиях атаки дронов в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Сегодня рано утром Ростовская область подверглась массовой атаки украинских дронов. Они были ликвидированы, жертв среди населения нет.
Канал сообщает, что одной из целей украинских БПЛА был, дескать, аэродром в Морозовске. Там базируется бомбардировочный авиаполк. «Рыбарь» пишет, что возможно пострадал, как минимум, один из самолетов — у него посекся борт. От разрушения летательное средства спасла толстая корка льда.
Власти и Минобороны точными данными о разрушениях в результате атаки дронов не делились. Обращаем внимание, что, возможно, распространяемая в Сети информация является недостоверной.
Ранее появилось видео атаки беспилотников и их уничтожения над Ростовской области.