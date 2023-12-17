Военный блогер сообщил о последствиях атаки дронов в Ростовской области

Канал сообщает, что одной из целей украинских БПЛА был, дескать, аэродром в Морозовске. Там базируется бомбардировочный авиаполк. «Рыбарь» пишет, что возможно пострадал, как минимум, один из самолетов — у него посекся борт. От разрушения летательное средства спасла толстая корка льда.