Жители Ростовской области призвали губернатора Голубева ввести режим ЧС

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Жители жалуются, что из-за непогоды у них уже несколько дней нет электричества в домах. Больше всего жалоб поступает от жителей Аксайского района. Причем в некоторых населенных пунктах нет газа, поэтому жильцы замерзают без возможности отапливать помещения.
«У меня лежачий, незрячий пенсионер, на инсулине, замерзает», — пишет жительница Аксайского района.
«В этом году в селе Несветай и близлежащих СНТ будет свет? Или не надеяться?» — пишут отчаявшиеся жители.
Напомним, накануне глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил жителям, которые остались без электроэнергии, где находятся пункты обогрева. Там можно погреться и попить чай.