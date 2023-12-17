Жители Ростовской области призвали губернатора Голубева ввести режим ЧС

Жители жалуются, что из-за непогоды у них уже несколько дней нет электричества в домах. Больше всего жалоб поступает от жителей Аксайского района. Причем в некоторых населенных пунктах нет газа, поэтому жильцы замерзают без возможности отапливать помещения.