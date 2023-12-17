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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

Жители Ростовской области призвали Голубева ввести режим ЧС

Жители Ростовской области призвали губернатора Голубева ввести режим ЧС

17 декабря 2023, 07:06
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростовской области призвали Голубева ввести режим ЧС
Ввести режим ЧС из-за отсутствия света в Ростовской области призвали жители губернатора региона Василия Голубева, об этом они пишут в соцсетях.

Жители жалуются, что из-за непогоды у них уже несколько дней нет электричества в домах. Больше всего жалоб поступает от жителей Аксайского района. Причем в некоторых населенных пунктах нет газа, поэтому жильцы замерзают без возможности отапливать помещения.

«У меня лежачий, незрячий пенсионер, на инсулине, замерзает», — пишет жительница Аксайского района.

Жители Ростовской области сидят в темноте, мерзнут и часами простаивают в пробках
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«В этом году в селе Несветай и близлежащих СНТ будет свет? Или не надеяться?» — пишут отчаявшиеся жители.

Напомним, накануне глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил жителям, которые остались без электроэнергии, где находятся пункты обогрева. Там можно погреться и попить чай.

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#Общество#Ростовская область#Свет#Режим ЧС#Отключения света
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