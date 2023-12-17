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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

В Ростовской области стало меньше браков, однако снизилось и число разводов

Жители Ростовской области стали реже вступать в брак в 2023 году

17 декабря 2023, 11:18
Фото: Midjourney
В Ростовской области стало меньше браков, однако снизилось и число разводов
В Ростовской области стало меньше браков, однако снизилось и число разводов, следует из данных Росстата.

С января по октябрь в Ростовской области зарегистрировано 23 836 браков. Это на 412 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Вместе с тем снижается и число разводов. В этом году расторгнуть отношения решили 16 346 пар. В 2022 году за тот же период развелись 16 757 супружеских пар.

Также Росстат поделился данными о числе новорожденных и скончавшихся в регионе сначала года. Согласно статистике, в Ростовская область продолжает скатываться в демографическую яму. Число умерших в регионе значительно превышает количество родившихся.

До этого социолог Анна Верещагина рассказала, как региону избежать демографической ямы.

Ранее уголовное дело завели на жительницу Ростова после расставания с молодым человеком. Собирая вещи, она решила прихватить и деньги экс-возлюбленного.

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