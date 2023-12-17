Жители Ростовской области стали реже вступать в брак в 2023 году

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
С января по октябрь в Ростовской области зарегистрировано 23 836 браков. Это на 412 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем снижается и число разводов. В этом году расторгнуть отношения решили 16 346 пар. В 2022 году за тот же период развелись 16 757 супружеских пар.
Также Росстат поделился данными о числе новорожденных и скончавшихся в регионе сначала года. Согласно статистике, в Ростовская область продолжает скатываться в демографическую яму. Число умерших в регионе значительно превышает количество родившихся.
До этого социолог Анна Верещагина рассказала, как региону избежать демографической ямы.
Ранее уголовное дело завели на жительницу Ростова после расставания с молодым человеком. Собирая вещи, она решила прихватить и деньги экс-возлюбленного.