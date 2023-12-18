Автомобилистов предупредили об опасной погоде на дорогах Ростовской области

В понедельник, 18 декабря, ГУ МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр предупредили дончан об опасной погоде. Так в течение суток в регионе ожидаются умеренный снегопад и мокрый снег с дождями. При этом в первой половине дня и темное время суток на возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололед и туман со штормовым ветром скоростью до 18 метров в секунду.