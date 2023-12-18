Автомобилистов предупредили об опасной погоде на дорогах Ростовской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
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Updated Сегодня, 11:53
В понедельник, 18 декабря, ГУ МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр предупредили дончан об опасной погоде. Так в течение суток в регионе ожидаются умеренный снегопад и мокрый снег с дождями. При этом в первой половине дня и темное время суток на возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололед и туман со штормовым ветром скоростью до 18 метров в секунду.
В ГИБДД Ростовской области напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут увеличить риски ДТП, а потому водителей и пешеходов просят быть осторожными на дорогах.
Автомобилистов просят не превышать скорость, придерживаться безопасной дистанции с другими авто, не идти на обгон, поскольку во время тумана увидеть встречный автомобиль почти невозможно.
Пешеходов переходить дороги только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Ранее ростовчан предупредили о потеплении до +10 градусов.