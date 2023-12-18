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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 11:53

Автомобилистов предупредили об опасной погоде на дорогах Ростовской области

Автомобилистов предупредили об опасной погоде на дорогах Ростовской области

18 декабря 2023, 11:51
Фото: rostovgazeta.ru
Автомобилистов предупредили об опасной погоде на дорогах Ростовской области
В Ростовской области водителей предупредили о рисках ДТП из-за тумана, гололеда, мокрого снега и дождей, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В понедельник, 18 декабря, ГУ МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр предупредили дончан об опасной погоде. Так в течение суток в регионе ожидаются умеренный снегопад и мокрый снег с дождями. При этом в первой половине дня и темное время суток на возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололед и туман со штормовым ветром скоростью до 18 метров в секунду.

В ГИБДД Ростовской области напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут увеличить риски ДТП, а потому водителей и пешеходов просят быть осторожными на дорогах.

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Автомобилистов просят не превышать скорость, придерживаться безопасной дистанции с другими авто, не идти на обгон, поскольку во время тумана увидеть встречный автомобиль почти невозможно.

Пешеходов переходить дороги только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ранее ростовчан предупредили о потеплении до +10 градусов.

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