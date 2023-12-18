Банк ЗЕНИТ увеличил выдачу потребительских кредитов на 18%

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Клиентам доступны потребительские кредиты до 5 млн рублей и на срок до 5 лет. Решение об одобрении интернет-заявок Банк принимает в течение пяти минут, а заемные средства предоставляет за одно посещение офиса. Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банков-партнеров. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.
Также в Банке ЗЕНИТ доступны программы «Кредит под залог недвижимости» и «Легкий кредит под залог недвижимости». В залог принимаются квартиры, апартаменты, индивидуальные жилые дома, таунхаусы с земельным участком или коммерческая недвижимость. Клиенты могут оформить кредит на сумму до 40 млн рублей и на срок до 25 лет.