Барбер Еременко рассказал, какие стрижки будут популярными в Ростове в 2024 году

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
По словам эксперта, большинство мужчин в Ростове предпочитают молодежные стрижки. Эта тенденция удерживается не случайно. Большинство таких причесок универсальны и просты в укладке.
«В 2024 году сохранится популярность стрижки экзекьютив с выбритым боковым пробором и челкой набок», — отмечает Иван Еременко.
По-прежнему, по словам собеседника, будет популярной у мужчин Ростова стрижка шторки. Но она будет более классической — удлиненной и без выбритых висков.
Также в тренде останется и стрижка кроп, как короткий, так и с большой контрастностью — с выбритыми висками и множеством волос сверху.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему растет цена на мужские стрижки в Ростове.