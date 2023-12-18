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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Парикмахер рассказал, какие мужские стрижки будут популярными в 2024 году в Ростове

Барбер Еременко рассказал, какие стрижки будут популярными в Ростове в 2024 году

18 декабря 2023, 16:27
Фото: 1MI
Парикмахер рассказал, какие мужские стрижки будут популярными в 2024 году в Ростове
Мастер и директор барбершопа Иван Еременко сообщил RostovGazeta, что в 2024 году в Ростове сохранится мода на короткие и простые в укладке мужские стрижки.

По словам эксперта, большинство мужчин в Ростове предпочитают молодежные стрижки. Эта тенденция удерживается не случайно. Большинство таких причесок универсальны и просты в укладке.

«В 2024 году сохранится популярность стрижки экзекьютив с выбритым боковым пробором и челкой набок», — отмечает Иван Еременко.

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По-прежнему, по словам собеседника, будет популярной у мужчин Ростова стрижка шторки. Но она будет более классической — удлиненной и без выбритых висков.

Также в тренде останется и стрижка кроп, как короткий, так и с большой контрастностью — с выбритыми висками и множеством волос сверху.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему растет цена на мужские стрижки в Ростове.

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