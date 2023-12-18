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«Плохо себя ведут»: Участников СВО не захотели заселять в отель в Ростовской области

Бойцов СВО отказались заселить в отель в Ростовской области

18 декабря 2023, 08:16
Фото: Midjourney
«Плохо себя ведут»: Участников СВО не захотели заселять в отель в Ростовской области
Участники СВО возвращались на фронт и планировали остановиться на ночь в отеле в Миллерово, однако им отказали из-за якобы «плохого поведения», рассказал Don Mash.

Трое участников спецоперации возвращались из отпуска в зону боевых действий. На пути на фронт они остановились переночевать в семейной гостинице «Добрыня» в Миллерово. Номер для них был забронирован заранее волонтером.

Однако хозяйка гостиницы не захотела пускать военных в свой отель. Она заявила, что им не место в семейной гостинице. Бойцам пришлось искать ночлег в соседнем Каменске.

Волонтер, помогающая военным, заявила, что они были в трезвом состоянии, опрятно одеты, а потому отказ им был совершенно непонятен.

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«Плохо себя ведут»: Участников СВО не захотели заселять в отель в Ростовской области
Видео: ТГ канал don_mash

Хозяйка отеля «Добрыня» рассказала Don Mash, что принципиально не заселяет военнослужащих в свой отель.

«Ну, стараемся не заселять, да. Военные плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют», — рассказала владелица гостиницы.

Ранее Путин рассказал, будут ли в Ростовской области проводить мобилизацию.

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