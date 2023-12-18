Бойцов СВО отказались заселить в отель в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Трое участников спецоперации возвращались из отпуска в зону боевых действий. На пути на фронт они остановились переночевать в семейной гостинице «Добрыня» в Миллерово. Номер для них был забронирован заранее волонтером.
Однако хозяйка гостиницы не захотела пускать военных в свой отель. Она заявила, что им не место в семейной гостинице. Бойцам пришлось искать ночлег в соседнем Каменске.
Волонтер, помогающая военным, заявила, что они были в трезвом состоянии, опрятно одеты, а потому отказ им был совершенно непонятен.
Хозяйка отеля «Добрыня» рассказала Don Mash, что принципиально не заселяет военнослужащих в свой отель.
«Ну, стараемся не заселять, да. Военные плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют», — рассказала владелица гостиницы.
Ранее Путин рассказал, будут ли в Ростовской области проводить мобилизацию.