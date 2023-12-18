Доброволец из Ростовской области отсудил компенсацию за ранение на СВО

Тогда Каменский пошел в суд. Тот встал на сторону добровольца, посчитав, что отказ в выплате ставит в неравное положение добровольцев, воевавших с начала СВО, и тех, кто вступил на фронт после 3 августа 2023 года. Тогда президент предоставил страховые гарантии не только кадровым и мобилизованным военнослужащим, но и добровольцам.