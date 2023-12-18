Доброволец из Ростовской области отсудил компенсацию за ранение на СВО

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Житель Ростовской области Владимир Каменский выиграл суд у АО «СОГАЗ». Страховая компания отказалась выплачивать добровольцу компенсацию за ранение на СВО.
В боях Каменский участвовал в 2022 году. Он дослужился до старшего роты. На фронте боец получил осколочное ранение правой голени и был доставлен в госпиталь. Позже военный обратился в Минобороны, где ему выплатили единовременную выплату из-за ранения.
В 2023 году Каменский обратился к Финансовому уполномоченному с требованием о взыскании страхового возмещения по государственному контракту. Однако деньги ему выплатить отказались.
«Проанализировав предоставленные документы Финансовый уполномоченный пришел к выводу о том, что на момент получения заявителем ранения, граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, не являлись застрахованными по Государственному контракту, в связи с чем требование заявителя о взыскании с Финансовой организации страхового возмещения удовлетворению не подлежит», — рассказали в суде.
Тогда Каменский пошел в суд. Тот встал на сторону добровольца, посчитав, что отказ в выплате ставит в неравное положение добровольцев, воевавших с начала СВО, и тех, кто вступил на фронт после 3 августа 2023 года. Тогда президент предоставил страховые гарантии не только кадровым и мобилизованным военнослужащим, но и добровольцам.
Таким образом, истец получил от «СОГАЗ» страховое возмещение в сумме 78 293 рублей. Также компания выплатила штраф в размере 39 146 рублей и оплатила судебные расходы.
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