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Published Сегодня, 15:29

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Движение на Северном обходе Ростова перекрыли из-за горящего грузовика

Движение на Северном обходе Ростова перекрыли из-за горящего грузовика

18 декабря 2023, 15:29
Фото: 1MI
Движение на Северном обходе Ростова перекрыли из-за горящего грузовика

Северный обход Ростова сковало 23-километровой пробкой из-за ДТП с грузовиком

Горящий грузовик парализовал движение на Северном обходе Ростова, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.

В понедельник, 18 декабря, в сервисе «Яндекс Карты» появилось сообщение о ДТП на третьем километре Северного обхода Ростова. По словам автомобилистов, около 16.44 мск на дороге заметили горящий грузовик, который вспыхнул прямо на ходу. Это привело к возникновению огромной пробки протяженностью 23,3 километра от Краснокрымского сельского поселения до 1045-го километра трассы М-4 «Дон». На проезд участка требуется потратить не менее двух часов.

Фото: Яндекс Карты

По данным МЧС и УГИБДД по Ростовской области, пожар охватил грузовик на площади пять квадратных метров, никто в результате происшествия не пострадал, инцидент как ДТП не зарегистрировали.

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До сих пор на дороге сохраняется сложная дорожная обстановка, движение перекрыли до ликвидации последствий аварии. Сейчас на участке Северного обхода Ростова сохраняются девятибалльные пробки.

Дополнение от Минтранспорта РО: к 17.58 мск движение по Северному обходу Ростова удалось возобновить.

Ранее водитель в Ростовской области погиб из-за падения на него кабины фуры.

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