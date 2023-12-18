Движение на Северном обходе Ростова перекрыли из-за горящего грузовика

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В понедельник, 18 декабря, в сервисе «Яндекс Карты» появилось сообщение о ДТП на третьем километре Северного обхода Ростова. По словам автомобилистов, около 16.44 мск на дороге заметили горящий грузовик, который вспыхнул прямо на ходу. Это привело к возникновению огромной пробки протяженностью 23,3 километра от Краснокрымского сельского поселения до 1045-го километра трассы М-4 «Дон». На проезд участка требуется потратить не менее двух часов.
По данным МЧС и УГИБДД по Ростовской области, пожар охватил грузовик на площади пять квадратных метров, никто в результате происшествия не пострадал, инцидент как ДТП не зарегистрировали.
До сих пор на дороге сохраняется сложная дорожная обстановка, движение перекрыли до ликвидации последствий аварии. Сейчас на участке Северного обхода Ростова сохраняются девятибалльные пробки.
Дополнение от Минтранспорта РО: к 17.58 мск движение по Северному обходу Ростова удалось возобновить.
Ранее водитель в Ростовской области погиб из-за падения на него кабины фуры.