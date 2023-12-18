Движение на Северном обходе Ростова перекрыли из-за горящего грузовика

В понедельник, 18 декабря, в сервисе «Яндекс Карты» появилось сообщение о ДТП на третьем километре Северного обхода Ростова. По словам автомобилистов, около 16.44 мск на дороге заметили горящий грузовик, который вспыхнул прямо на ходу. Это привело к возникновению огромной пробки протяженностью 23,3 километра от Краснокрымского сельского поселения до 1045-го километра трассы М-4 «Дон». На проезд участка требуется потратить не менее двух часов.