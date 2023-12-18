«Это цвета украинского флага»: ростовчан возмутило украшение моста на Стачки

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В Интернете появились снимки оформленного к Новому году моста. На опорах ЛЭП повесили гирлянды двух цветов — желтые и синие, что вызвало бурные обсуждения.
«Это цвета украинского флага», — заявили горожане.
«Этот цвет напрягает», — пишут местные жители.
«Когда же вас перестанет коробить с желто-синего цвета? Почему ассоциации именно с флагом Украины?», — поинтересовались ростовчане.
«Хотя бы написали ФК „Ростов“, а то те, кто футболом не увлекаются, могут подумать что-то другое», — напомнили ростовчане о расцветке клуба.
«Люди успокойтесь, у вас уже паранойя. На свете есть много вещей желто-синих, а не только их флаг», — говорится в комментариях.
«Это издевательство», — заявили пользователи.
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