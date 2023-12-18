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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

«Это цвета украинского флага»: ростовчан возмутило украшение моста на Стачки

«Это цвета украинского флага»: ростовчан возмутило украшение моста на Стачки

18 декабря 2023, 13:56
Фото: ТГ канал «Че по Ростову »
«Это цвета украинского флага»: ростовчан возмутило украшение моста на Стачки
Жители Ростова-на-Дону раскритиковали оформленный в желто-синих тонах мост Стачки, обсуждение началось в соцсетях.

В Интернете появились снимки оформленного к Новому году моста. На опорах ЛЭП повесили гирлянды двух цветов — желтые и синие, что вызвало бурные обсуждения.

«Это цвета украинского флага», — заявили горожане.

«Этот цвет напрягает», — пишут местные жители.

«Когда же вас перестанет коробить с желто-синего цвета? Почему ассоциации именно с флагом Украины?», — поинтересовались ростовчане.

«Хотя бы написали ФК „Ростов“, а то те, кто футболом не увлекаются, могут подумать что-то другое», — напомнили ростовчане о расцветке клуба.

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«Люди успокойтесь, у вас уже паранойя. На свете есть много вещей желто-синих, а не только их флаг», — говорится в комментариях.

«Это издевательство», — заявили пользователи.

Читайте также о том, сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Новый год#Мост#Интернет#Жители#Стачки#Гирлянды
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