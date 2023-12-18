«Фобос» предупредил жителей Ростовской области об экстремальном потеплении

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
На юг России снова вернется потепление. В Ростовской области ожидаются небольшие дожди. Вместе с тем воздух будет хорошо прогрет, даже больше климатической нормы. В низовьях Дона столбики термометров поднимутся до +6 — +11 градусов.
Также потепление придет в соседний Краснодарский край и Крым. Там термометры покажут +16 градусов.
Напомним, в Ростовской области на прошлой неделе прошли ледяные дожди, сопровождаемые морозами. Это стало причиной коммунального коллапса и проблем с электроснабжением. О последствиях непогоды ранее подробно рассказала RostovGazeta.