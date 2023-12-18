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Published Сегодня, 09:22

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Updated Сегодня, 09:24

«Фобос» пообещал жителя Ростовской области экстремальное потепление

«Фобос» предупредил жителей Ростовской области об экстремальном потеплении

18 декабря 2023, 09:22
Фото: 1MI
«Фобос» пообещал жителя Ростовской области экстремальное потепление
Морозы в Ростовской области сменятся плюсовой температурой, а снегопады — дождями, заявили синоптики «Фобос».

На юг России снова вернется потепление. В Ростовской области ожидаются небольшие дожди. Вместе с тем воздух будет хорошо прогрет, даже больше климатической нормы. В низовьях Дона столбики термометров поднимутся до +6 — +11 градусов.

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Также потепление придет в соседний Краснодарский край и Крым. Там термометры покажут +16 градусов.

Напомним, в Ростовской области на прошлой неделе прошли ледяные дожди, сопровождаемые морозами. Это стало причиной коммунального коллапса и проблем с электроснабжением. О последствиях непогоды ранее подробно рассказала RostovGazeta.

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