«Качественно и точно в срок»: как говорят счастливые новоселы нового ЖК «Свобода»

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
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*Акция действует с 01.12.2023 г. по 31.12.2023 г. только для клиентов ООО «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ-ЮГ», ОГРН: 1202300055946, 350062, Россия, Краснодарский край. г. Краснодар, ул. Круговая 4/В корпус 1 помещение 17-18. Количество квартир ограничено. Акция не действует совместно с другими маркетинговыми акциями. Не является публичной офертой.