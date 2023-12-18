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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

«Качественно и точно в срок»: как говорят счастливые новоселы нового ЖК «Свобода»

«Качественно и точно в срок»: как говорят счастливые новоселы нового ЖК «Свобода»

18 декабря 2023, 14:33
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8KHSwj
Поздравляем новоселов с началом нового жизненного этапа! Компания старается, чтобы они обрели жилье своей мечты, счастливо и комфортно жили в новых домах! ГК «Доннефтестрой» благодарит своих клиентов за доверие и выбор их строительной компании!

А для тех, кто готов действовать уже сейчас, компания «Доннефтестрой» предлагает выгодные условия на рынке недвижимости.

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Только до конца месяца на квартиры ГК «Доннефтестрой» в новых жилых комплексах от ГК «Доннефтестрой» действует ипотека от 2% БЕЗ УДОРОЖАНИЯ!

Также до 23 декабря у Вас есть возможность приобрести квартиру с первоначальным взносом 20%уже со следующей недели первоначальный взнос составит 30%.

Вы можете стать обладателем желанной недвижимости уже сегодня!

Видео: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

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Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Не упустите возможность приобрести свою мечту — квартиру с лучшим планировочным решением на самых выгодных условиях!

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

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Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

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Подробности на сайте.

*Акция действует с 01.12.2023 г. по 31.12.2023 г. только для клиентов ООО «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ-ЮГ», ОГРН: 1202300055946, 350062, Россия, Краснодарский край. г. Краснодар, ул. Круговая 4/В корпус 1 помещение 17-18. Количество квартир ограничено. Акция не действует совместно с другими маркетинговыми акциями. Не является публичной офертой.

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