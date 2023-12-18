Кадровый голод: представителей рабочих профессий не хватает в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В уходящем году сложная ситуация сложилась на рынке труда в Ростовской области. Количество вакансий превышает число соискателей. На одну вакансию приходится лишь 2,8 резюме. В регионе остро не хватает кадров.
Больше всего Ростовская область нуждается в представителях рабочих профессий — токарях, дворниках, фрезеровщиках и шлифовщиках. Также в дефиците автомеханики, слесари, сантехники, разнорабочие, маляры и штукатуры. В лучшем случае на одну такую вакансию придется одно резюме.
Дефицитными оказались и вакансии агентов по недвижимости, товароведов, врачей, продавцов-консультантов и операторов call-центров.
«По всем этим профессиям нет даже двух резюме на одну вакансию, что говорит об очень жёстком кадровом голоде», — заявила Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.
Ранее стало известно, кому в Ростовской области платят от 200 тысяч рублей.