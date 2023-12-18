rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Кадровый голод: представителей рабочих профессий не хватает в Ростовской области

Кадровый голод: представителей рабочих профессий не хватает в Ростовской области

18 декабря 2023, 11:21
Фото: 1MI
Кадровый голод: представителей рабочих профессий не хватает в Ростовской области

В Ростовской области в 2023 году зафиксировали острый дефицит рабочих кадров

По итогам года самыми востребованными сотрудниками в Ростовской области стали представители рабочих профессий, сообщает hh.ru.

В уходящем году сложная ситуация сложилась на рынке труда в Ростовской области. Количество вакансий превышает число соискателей. На одну вакансию приходится лишь 2,8 резюме. В регионе остро не хватает кадров.

Больше всего Ростовская область нуждается в представителях рабочих профессий — токарях, дворниках, фрезеровщиках и шлифовщиках. Также в дефиците автомеханики, слесари, сантехники, разнорабочие, маляры и штукатуры. В лучшем случае на одну такую вакансию придется одно резюме.

Дефицитными оказались и вакансии агентов по недвижимости, товароведов, врачей, продавцов-консультантов и операторов call-центров.

Названы вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей
Узнать подробнее

«По всем этим профессиям нет даже двух резюме на одну вакансию, что говорит об очень жёстком кадровом голоде», — заявила Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Ранее стало известно, кому в Ростовской области платят от 200 тысяч рублей.

Читайте также:
Стало известно, кому в Ростовской области платят от 200 тысяч рублейПомощник официанта и психолог: где в Ростове заработать деньги на новогодние подаркиВ Ростове назвали топ-5 профессий с зарплатой от 100 тысяч рублей
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вакансии#Рынок труда в Ростовской области#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья
Сегодня, 16:10
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
Сегодня, 15:57
Юрист подсказал женщинам, как получить половину добрачной квартиры мужа
Сегодня, 13:17
«Это цвета украинского флага»: ростовчан возмутило украшение моста на Стачки
Сегодня, 13:56
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Сегодня, 13:16
«Качественно и точно в срок»: как говорят счастливые новоселы нового ЖК «Свобода»
Сегодня, 14:33