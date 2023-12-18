Каждый 12-й российский предприниматель получил поддержку Корпорации МСП в 2023 году

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Сравнив 2023 год с 2020-м, мы видим внушительный рост в 3,5 раза. Этот результат стал возможным благодаря увеличению охвата финансовыми программами, внедрению механизма «зонтичных» поручительств, развитию цифровой платформы МСП.РФ и расширению квоты на закупки госкомпаний у малых и средних предприятий. Стратегия развития Корпорации МСП намечает своей главной целью — охватить государственной поддержкой каждого пятого предпринимателя страны к 2025 году. По мнению представителей корпорации, этого показателя удастся достигнуть за счет цифровой трансформации мер господдержки и упрощения процедур для их получения, пишут РИА Новости.
В текущем году среди регионов — лидеров по количеству предпринимателей, получивших поддержку от Корпорации МСП, выделяются Чукотский и Ненецкий автономные округа, где каждый третий и каждый пятый предприниматель соответственно получил поддержку, а также Магаданская область, где каждый шестой предприниматель стал бенефициаром программы. Среди крупных регионов лидируют Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области, где каждый девятый предприниматель получил господдержку.
Анализ Корпорации МСП показывает, что компании, получившие поддержку, демонстрируют рост доходов на 19% и увеличение числа рабочих мест на 5%. В то время как аналогичные МСП без господдержки достигли прироста дохода на 6% и снизили уровень занятости на 3%.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул значение цифровизации процесса предоставления государственной поддержки. Он отметил, что с внедрением цифрового профиля на платформе МСП.РФ государство может точно определить потребности каждой компании на данном этапе развития и предложить соответствующую поддержку. В случае отказа предприниматель всегда получает подробные объяснения и может оперативно устранить выявленные недостатки.
Стратегическое расширение господдержки для бизнеса, включая цифровизацию этого процесса, входит в рамки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который был запущен по инициативе президента России и выполняется под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.