Каждый 12-й российский предприниматель получил поддержку Корпорации МСП в 2023 году

В текущем году среди регионов — лидеров по количеству предпринимателей, получивших поддержку от Корпорации МСП, выделяются Чукотский и Ненецкий автономные округа, где каждый третий и каждый пятый предприниматель соответственно получил поддержку, а также Магаданская область, где каждый шестой предприниматель стал бенефициаром программы. Среди крупных регионов лидируют Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области, где каждый девятый предприниматель получил господдержку.