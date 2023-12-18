Климатолог Иошпа рассказал ростовчанам, какую погоду ждать на Новый год

По словам эксперта, наиболее вероятный сценарий состоит в том, что после резкого потепления на этой рабочей неделе к концу декабря в южной столице снова похолодает. Это происходило и в прошлые годы, когда после волны тепла погода менялась, возвращаясь к привычным для декабря метеорологическим условиям.