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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Климатолог Иошпа рассказал ростовчанам, какую погоду ждать на Новый год

Климатолог Иошпа рассказал ростовчанам, какую погоду ждать на Новый год

18 декабря 2023, 16:38
Фото: Midjourney
Климатолог Иошпа рассказал ростовчанам, какую погоду ждать на Новый год
Климатолог Александр Иошпа прогнозирует похолодание в Ростове-на-Дону к Новому году, об этом сообщили донские СМИ.

В беседе с порталом 1Rnd климатолог Александр Иошпа поделился прогнозом погоды на новогодние праздники в Ростове-на-Дону.

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По словам эксперта, наиболее вероятный сценарий состоит в том, что после резкого потепления на этой рабочей неделе к концу декабря в южной столице снова похолодает. Это происходило и в прошлые годы, когда после волны тепла погода менялась, возвращаясь к привычным для декабря метеорологическим условиям.

«Сейчас в Ростовскую область на две недели пришло потепление, после чего опять похолодает», — сообщил ученый, добавив, что это лишь предварительный прогноз. Более точный прогноз метеорологи смогут представить только за два-три дня до Нового года.

Ранее дончанам рассказали, следует ли ждать снегопад в новогоднюю ночь.

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