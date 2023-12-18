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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 11:52

Космонавт Николай Чуб сделал из МКС заявление для жителей Ростовской области

Космонавт Николай Чуб сделал на МКС заявление для жителей Ростовской области

18 декабря 2023, 11:51
Фото: «Роскосмос»
Космонавт Николай Чуб сделал из МКС заявление для жителей Ростовской области
Космонавт Николай Чуб, который сейчас находится на Международной космической станции, записал видеообращение к жителям Ростовской области, сообщили в региональном Избиркоме.

Чуб рассказал о проводимой подготовке к выборам президента России. После он сообщил, что в донском регионе проживают неравнодушные, трудолюбивые и ответственные люди.

«Воспользоваться правом голоса, наверно, самое простое и одновременно важное проявление заботы о своей стране. Сделаем выбор вместе за безопасное будущее и счастье детей», — заявил космонавт.

Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео
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Космонавт Николай Чуб сделал из МКС заявление для жителей Ростовской области
Видео: «Роскосмос»

Напомним, что Чуб сейчас работает в составе 70-й экспедиции на МКС.

Ранее космонавт Николай Чуб поздравил земляков с Днем народного единства. С видео можно ознакомиться по ссылке.

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