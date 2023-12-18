Космонавт Николай Чуб сделал на МКС заявление для жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Чуб рассказал о проводимой подготовке к выборам президента России. После он сообщил, что в донском регионе проживают неравнодушные, трудолюбивые и ответственные люди.
«Воспользоваться правом голоса, наверно, самое простое и одновременно важное проявление заботы о своей стране. Сделаем выбор вместе за безопасное будущее и счастье детей», — заявил космонавт.
Напомним, что Чуб сейчас работает в составе 70-й экспедиции на МКС.
Ранее космонавт Николай Чуб поздравил земляков с Днем народного единства. С видео можно ознакомиться по ссылке.