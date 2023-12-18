Модернизация первичного звена здравоохранения на Сахалине в 2023 году: ФАПы и ремонт

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
За пять лет в рамках программы модернизации первичного звена открыли 20 современных фельдшерско-акушерских пунктах в селах Сахалинской области. В учреждения здравоохранения в 2021–2022 годах закупили 151 современный высокопроходимый автомобиль — приоритетно их направили в районные больницы. Транспорт отечественного производства используют для организации выездов врачей в отдаленные населенные пункты, перевозки пациентов из сел в муниципальные медицинские учреждения для оказания помощи, а также доставки медикаментов.
Кроме того, на Сахалине и Курилах по программе модернизации первичного звена здравоохранения продолжается текущий и капитальный ремонт зданий амбулаторий, поликлиник и стационаров. Масштабную работу софинансируют из областного и федерального бюджетов.
В 2023 году на программу модернизации первичного звена здравоохранения в Сахалинской области выделили 945 млн рублей — часть средств поступила из региональной казны, часть выделили по распоряжению правительства РФ. Финансирование позволило, в частности, открыть на Сахалине три ФАПа и провести ремонт в двух. Еще один фельдшерско-акушерский пункт откроют до конца 2023 года.
Так, один из новых ФАПов открылся в январе 2023 года в селе Первая Падь Корсаковского района. Местные жители с восторгом восприняли событие: ранее фельдшерский пункт располагался на считанных квадратных метрах в деревянном бараке, который ежедневно приходилось топить, чтобы пациенты и медработник не мерзли. Опытный фельдшер Елена Московкина теперь трудится в комфортной обстановке: проводит диспансеризацию сельчан, берет анализы и выполняет процедуры. Работает и аптечный киоск.
А в селах Забайкалец и Малиновка Поронайского района ФАПы открыли после капитального ремонта — на все работы потратили более 6 млн рублей. В помещениях заменили системы электро- и водоснабжения, выполнили внутреннюю отделку помещений, установили новые оконные и дверные блоки. Также для пунктов приобрели новую мебель и диагностическое оборудование.
«Для Поронайского района окончание капитального ремонта медицинских пунктов является значимым событием. Теперь жители Малиновки и Забайкальца могут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — прокомментировала главный врач Поронайской ЦРБ Людмила Куимова.
Кроме того, в муниципалитете завершается строительство новой врачебной амбулатории — она откроется в селе Леонидово. В конце ноября компания-подрядчик полностью возвела здание и смонтировала кровлю. Теперь рабочие выполняют устройство фасада и внутреннюю отделку. К концу декабря 2023 года здание планируют сдать в эксплуатацию. Здесь будут работать кабинеты терапевта и педиатра, процедурная, кабинет физиотерапии и дневной стационар.
В ноябре 2023 года новый ФАП открыли в селе Восточное Макаровского района — теперь около 400 местных жителей будут получать медпомощь в комфортных условиях. Ранее фельдшер работал в кабинете сельской школы.
Также в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения организовали капитальный ремонт Углегорской ЦРБ. В прошлом году рабочие выполнили сейсмоусиление здания, а к ноябрю 2023-го завершили облицовку фасада керамогранитной плиткой. Завершается внутренняя отделка помещений. Все работы закончат к концу текущего года.
«За несколько десятков лет здание обветшало. Потребовалось провести восстановительные работы по фундаменту корпуса. Затем бригада рабочих установила сейсмоусиливающий металлокаркас по всему периметру — внутри и снаружи. Благодаря выполненным работам здание можно будет эксплуатировать еще многие годы», — поделился заместитель главного врача по хозяйственной работе Углегорской ЦРБ Сергей Бурцев.
Действующее здание поликлиники будет принимать пациентов до конца 2025 года. К этому времени в Углегорском районе завершат строительство нового корпуса, где появятся детское и взрослое амбулаторные отделения. За смену учреждение будет принимать до 700 человек. Старое здание отдадут под размещение других структурных подразделений районной больницы.
Помимо этого, реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году затронула детскую поликлинику Южно-Сахалинска, где наблюдаются более 46 тысяч маленьких пациентов. С февраля по июнь подрядная организация отремонтировала лестничные пролеты в помещении — на эти работы выделили более 4 млн рублей. А в конце ноября в учреждении открыли новую входную группу, чтобы разделить потоки здоровых и больных посетителей. Теперь маршрутизация пациентов отделения реабилитации организована в соответствии с профилем заболевания. Ранее аналогичным образом отделили поток посетителей с ОРВИ и другими болезнями высокой заразности.
«Пациенты реабилитационного отделения могут быть ослаблены после прохождения основного курса лечения. Теперь они могут прийти на свои процедуры, не пересекаясь с другими группами больных. В целом по учреждению постарались развести потоки и создать максимально комфортные условия для детей и их родителей», — рассказала главный врач детской поликлиники Южно-Сахалинска Татьяна Колба.
Благодаря продлению программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» на последующие годы в Сахалинской области продолжат обеспечивать максимальную доступность и высокий уровень медицинской помощи. В бюджет островного региона на ближайшие 3 года уже включили ряд расходных статей для обеспечения финансирования на ремонт, строительство и оснащение лечебных учреждений Сахалина и Курил.