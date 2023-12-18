Оливье в Ростовской области резко подорожал к Новому году

На почти 4% подорожали маринованные огурцы. 300 граммов продукта в 2022 году обошлись бы в 63 рубля вместо нынешних 65 рублей. Примерно на три рубля поднялся в цене и зеленый горошек. 400 граммов, необходимые для салата, будут стоить в среднем 87 рублей. На два рубля подорожали и 200 граммов моркови. В прошлом году за них бы пришлось отдать всего лишь шесть рублей.