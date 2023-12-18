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Published Сегодня, 11:47

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Updated Сегодня, 11:49

За год стоимость приготовления оливье увеличилась почти на 10% в Ростове

Оливье в Ростовской области резко подорожал к Новому году

18 декабря 2023, 11:47
Фото: Kirill Меlаmеd/CC BY-SA 2.0/flickr.com
За год стоимость приготовления оливье увеличилась почти на 10% в Ростове
В этом году хозяйкам в Ростове придется раскошелиться на приготовление главного новогоднего салата, его стоимость из-за инфляции выросла на 8%, следует из данных ЕМИСС.

Новый год наступит меньше чем через две недели. Многие ростовчане начали закупать продукты для праздничного стола. Из-за инфляции, коснувшейся всех основных продуктов питания, новогоднее празднество обойдется в кругленькую сумму. Например, значительно выросла стоимость оливье.

Чтобы подсчитать затраты, необходимые для приготовления салата, корреспондент RostovGazeta взяла классический рецепт, включающий 4 яйца, 300 граммов вареной колбасы, 300 граммов маринованных огурцов, 400 граммов зеленого горошка, 500 граммов картофеля и по 200 граммов моркови и майонеза.

Так, согласно данным ЕМИСС, яйца, необходимые для салата, увеличились в стоимости практически в два раза в сравнении с 2022 годом. На четыре яйца сейчас придется потратить почти 46 рублей вместо прежних 28 рублей.

Также значительно подорожала и колбаса. Год назад 300 граммов продукта обошлись бы в 138 рублей. Сейчас же нужно заплатить 147 рублей.

Также значительно подорожала и колбаса. Год назад 300 граммов продукта обошлись бы в 138 рублей. Сейчас же нужно заплатить 147 рублей.Также значительно подорожала и колбаса. Год назад 300 граммов продукта обошлись бы в 138 рублей. Сейчас же нужно заплатить 147 рублей.
Также значительно подорожала и колбаса. Год назад 300 граммов продукта обошлись бы в 138 рублей. Сейчас же нужно заплатить 147 рублей.
Фото: rostovgazeta.ru
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На почти 4% подорожали маринованные огурцы. 300 граммов продукта в 2022 году обошлись бы в 63 рубля вместо нынешних 65 рублей. Примерно на три рубля поднялся в цене и зеленый горошек. 400 граммов, необходимые для салата, будут стоить в среднем 87 рублей. На два рубля подорожали и 200 граммов моркови. В прошлом году за них бы пришлось отдать всего лишь шесть рублей.

На почти 4% подорожали маринованные огурцы. 300 граммов продукта в 2022 году обошлись бы в 63 рубля вместо нынешних 65 рублей.На почти 4% подорожали маринованные огурцы. 300 граммов продукта в 2022 году обошлись бы в 63 рубля вместо нынешних 65 рублей.
На почти 4% подорожали маринованные огурцы. 300 граммов продукта в 2022 году обошлись бы в 63 рубля вместо нынешних 65 рублей.
Фото: rostovgazeta.ru

Что касается майонеза, то тут рост цен, согласно данным ЕМИСС, составил в среднем не больше рубля. 200 граммов соуса стоят 58 рублей. Картофель за год вообще подешевел. Однако тоже всего на рубль. Полкилограмма картофеля обойдутся в среднем в 14 рублей.

Таким образом, в 2022 году приготовление оливье по классическому рецепту выходило по стоимости в примерно в 392 рубля. Сейчас за салат с таким же составом и пропорциями продуктов нужно отдать около 425 рублей.

Ранее сообщалось, что яйца начали поштучно продавать в Ростове-на-Дону после резкого подорожания.

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